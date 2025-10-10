«Los 170 Ideales son el mejor antídoto contra la desesperanza» Reconocimiento a personas y colectivos de la provincia que son claro ejemplo de la tierra emprendedora, luchadora y con espíritu de superación que es Almería

Los galardonados de la noche fueron ovacionados por la platea del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, lleno de público para homenajear a los almerienses 'ideales' de este año 2025.

Inés Clavero Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 23:28 Comenta Compartir

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar fue, por tercer año consecutivo, gue el jueves el escenario perfecto para celebrar la gala de los premios Ideales 2025, el reconocimiento que el periódico IDEAL viene concediendo anualmente a personas, entidades e instituciones que destacan por la labor que llevan a cabo en la provincia desde que en 1991 se entregarab los primeros en un acto que, en aquella ocasión, tuvo como escenario el Salón Noble del Círculo Mercantil e Industrial de Almería.

La velada, patrocinada con el Ayuntamiento roquetero y la entidad financiera Caixabank, con la colaboración de AENA, ALSA y Novatecnic, contó, además de con el inmenso calor y cariño con el que el municipio anfitrión acoge siempre los grandes acontecimientos, con una amplísima participación de representantes políticos, sociales y económicos cuya presencia vino a certificar, una vez más, la importancia que para el desarrollo de la provincia ha tenido y tiene un medio de comunicación como IDEAL, sus profesionales encargados de transmitir a través de él los acontecimientos que ocurren y la empresa que hace posible que, día tras día, tanto el periódico en papel como en tecnología digital, a través de la web, pueda llegar a los lectores lo que está pasando en el mundo y muy especialmente lo que sucede en el ámbito local, provincial y autonómico.

La gala, con la magnífica conducció del periodista David Baños, volvió a dejar patente, una vez más, el compromiso de IDEAL ALMERÍA con la provincia y, con la subida al escenario de los cinco premiados, el reconocimiento de los asistentes al recibir el aplauso unánime y el cariño de los asistentes.

Con los premios entregados en esta trigésimo cuarta edición son ya 170 las personas, colectivos y entidades que forman parte del selecto 'Club de los ideales' al que pertenecen aquellos que están en posesión de este galardón con el que se reconoce el trabajo abnegado, la persistencia en los sueños, la solidaridad y el respeto hacia quienes comparten camino y horizonte.

En la concesión de los premios 'Ideales' siempre se ha seguido el criterio de que el jurado lo formen los componentes de la Delegación de IDEAL en Almería que cada año tienen la oportunidad de realizar individualmente las nominaciones que después son puestas en común y votadas por cuantos forman parte del equipo del periódico, tanto redactores como el resto de empleados y los colaboradores externos y corresponsales. Este sistema se ha mantenido a lo largo de los 34 años de historia de los premios, los más veteranos de cuantos organizan los diferentes medios de comunicación de la provincia.

34 años de premios

IDEAL ALMERÍA también fue un adelantado entre los medios de comunicación de la provincia en instituir premios y organizar galas, de lamisma forma que lo fue en la puesta en marcha de nuevos sistemas de impresión, como el color en la prensa diaria, el diseño moderno así como en la informatización y en el periódico electrónico. IDEAL, que mantiene su presencia física con delegación propia en Almería desde hace 52 años, ha contado a los almerienses, como testigo directo, los acontecimientos ocurridos en este tiempo y presentado y analizado aquellos que han propiciado la transformación de la provincia.

Los cinco nuevos almerienses 'Ideales' están ya en posesión de un título que no se puede comprar y que los señala como integrantes de un grupo formado con lo mejor de nuestra tierra, representantes de la impronta, el trabajo, la tenacidad, la imaginación, la lucha y el amor por su tierra.

La Gala 2025

Además de los premiados, el escenario delTeatro Auditorio de Roquetas de Mar, acogió al Coro Infantil Pedro de Mena, llegado desde Adra con sus 47 componentes bajo la dirección de José Antonio Pérez y que fue el encargado de abrir y cerrar la gala con una actuación que no dejó de sorprender al público asistente por su calidad. El coro de voces blancas también se encargó de actuar en el intermedio de la ceremonia de entrega de los galardones, con una más que sobresaliente interpretación de un fragmento de una obra llamada Nawba Isbaham (cantos de boda árabe).

Tras la bienvenida del coro se produjo la intervención de Miguel Cárceles, delegado del diarioIDEAL en Almería, quien tras saludar a los asistentes, entre quienes se encontrotraban el alcalde de Roquetas de Mar,GabrielAmat; la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo; el presidente de la Diputación de Almería, Javier García; subdelegado del Gobierno, José María Martín; diputados, senadores, alcaldes, concejales, delegados provinciales, empresarios, amigos y lectores de IDEAL.

Cárceles, tras dar la bienvenida a los asistentes, y agradecer a los patocinadores y colaboradores del evento su apoyo, fue el primero en felicitar a las personas y entisades que habían sido premiados este año, haciendo extensivas sus palabras de reconocimiento a los 170 galardonados en los últimos 34 años con la estatuilla diseñada por Mariscal, recalcando que «todos vosotros hacéis de Almería un lugar mucho mejor para vivir. Vuestro esfuerzo diario, vuestro talento y vuestro compromiso son la mejor noticia para esta provincia y el mejor antídoto contra la desesperanza».

A continuación se inició la entrega de premios, proyectándose un pequeño vídeo en el que se resaltaban las razones por las que se había concedido el galardón, entregado en cada una de las cateorías por componentes del equipo de IDEAL. JuanJosé Aguilera se encargó de la entrega del Premio IDEAL delDeporte a José María Granados y a AntonioSáez; Alicia Amate entregó elPremio IDEAL de Sociedad al oftalmólogo JoaquínFernández; Nerea Escámez se encargó de la entrega delIDEAL de Cultuira a la diseñadora de moda MaríaBarragán mientras que el IDEAL de Economía lo recibió, en nombre de Unica Group, su director general Enrique de losRíos de manos de Maria delcarmenCallejón y el director de IDEAL, Quico Chirino hizo entrega de PremioIDEAL a la Trayectoria, a Rosa MorenoHernández, presidenta de la asociación Aspapros.

Anfitrión

GabrielAmat, alcalde de Roquetas de Mar, cerró las intervenciones mostrando su satisfacción «porque esta noche se han reconocido todas aquellas cosas que son importantes en nuestra provicia», haciendo mención a los galardones concedidos por IDEAL en los cinco apartados «y eso es algo muy importante y tenemos la obligación entre todos de hacerlo lo mejor posible».

Amat destacó las cualidades de su municipio, con un censo de más de 113.000 personas «y en el que viven más de 150.00, que con su trabajo han participado en el crecimiento de Almería».

El alcalde roquetero destacó el gran crecimioento de su municipio «el que más lo ha hecho en España» y agradeció a IDEAL el que hubiera elegido un año más su municipio para realizar la entrega de lsoIdeales 2025.

Tras la última actiación del Coro PedroMena, se invitó a subir al escenario a los premiados, los profesionales que entregaron los premios, directivos de IDEAL y autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales que acudieron al evento, para las fotos de familia. Después todos los asistentes mantuvieron en el hall del Teatro Auditorio de Roquetas, al término de la entrega, un encuentro durante el cóctel que sirvió magníficamente el equipo del chef TonyGarcía.

En los corrillos que se formaron durante el ágape se coincidía al señalar que los Ideales habían reconocido a personas y colectivos de la provincia que eran claro ejemplo de esa tierra emprendedora, luchadora y con espíritu de superación que es Almería.

Temas

Almería

Ideal