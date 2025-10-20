Más de 120 agentes de viajes de toda España se vuelcan con Senator PRO en su II Bootcamp Se ha celebrado en Almuñécar con el objetivo de reforzar la relación entre la cadena y las agencias adheridas al programa Senator PRO

Senator Hotels & Resorts ha celebrado del 17 al 19 de octubre en el Playacálida Hotel (Almuñécar) la II edición del Bootcamp Senator PRO, un encuentro profesional que reunió a más de 120 agentes de viaje de toda España, además de 10 BDMs, con el objetivo de reforzar la relación entre la cadena y las agencias adheridas al programa Senator PRO, un universo exclusivo para los agentes de viajes.

Durante dos días, el Bootcamp combinó formaciones y dinámicas colaborativas que reflejaron el espíritu del programa: crecer juntos a través del conocimiento, la motivación y el trabajo en equipo.

La formación central del encuentro, impartida dentro de la PRO Academy por Antonio Portilla, B2B Sales & Corporate Director, abordó contenidos orientados a potenciar las habilidades comerciales y comunicativas de los agentes, mejorar la gestión de producto hotelero y optimizar su desempeño en la venta del portfolio de Senator Hotels & Resorts.

El Bootcamp se desarrolló en un entorno privilegiado, el Hotel Playacálida, frente al mar Mediterráneo. Durante la jornada, la concejala de Turismo de Almuñécar, Beatriz González Orce, visitó a los participantes para agradecer su labor como prescriptores del destino e invitarles a descubrir la riqueza turística, patrimonial y natural de la ciudad, destacando el valor de la colaboración entre el sector público y privado para seguir impulsando el turismo de calidad.

La tarde del 18 de octubre estuvo dedicada a una formación externa, «DISC», centrada en el desarrollo personal, la comunicación efectiva y la identificación de estilos de comportamiento, una propuesta muy valorada por su enfoque humano y participativo.

El evento se completó con una cena cóctel y entrega de diplomas y reconocimientos a los participantes más destacados, seguida de una fiesta con DJ que cerró el encuentro en un ambiente de compañerismo y colaboración entre agencias y la cadena hotelera.

Tras esta segunda edición, Senator Hotels & Resorts avanza con sus agencias colaboradoras y ya prepara su próxima cita: la I edición de los Senator PRO Awards, una gala de premios que se celebrará en el hotel Senator Parque Central, en Valencia, donde se reconocerá a las mejores agencias de viajes del año.