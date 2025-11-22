«De los 112 millones del Gobierno para planificación eléctrica 111 son para actuaciones no ejecutadas»

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno central en lo que a inversiones en infraestructuras ... eléctricas para la provincia de Almería se refiere, teniendo en cuenta que esta tierra es la que más rentabilidad saca a la producción fotovoltaica y termosolar, pero arrastra un déficit importante en su red lo que impide la concesión de nuevos proyectos ante las dificultades para evacuar lo generado.

«Y eso tiene su corolario y tiene su traducción en Almería, porque en Almería pasa lo siguiente: No es la provincia que más nos preocupa, que eso vaya por delante, porque es verdad que se resuelven cosas en la planificación para Jaén, para Huelva o para Granada y en Almería lo esencial terminar el eje Caparacena-Baza-La Ribina. Pero sí ocurre lo siguiente: Se planifican 112 millones para Almería, 112, no es mala cifra, pero incido en lo anterior, 111, todo menos uno es de cosas no ejecutadas en la planificación actual. Y de lo nuevo que pedíamos para Almería en actuaciones nuevas solo llega un 4 por ciento», desvela Paradela.

«Entonces, realmente, ni Andalucía ha sido bien tratada, ni Almería es traducción de ello, aunque, insisto, también hay que lanzar un mensaje equilibrado. Hay provincias que nos preocupan más que Almería en cuanto a carencias en infraestructuras, pero todo lo que aparece en la planificación, una cosa que no está prevista, y de lo nuevo que queríamos, un 4% eso es miseria», critica el consejero,

No obstante, el representante autonómica cree que hay margen para la mejor porque «las alegaciones están abiertas hasta el 16 de diciembre y el Gobierno de Andalucía va a presentar sus alegaciones. Y creo que es positivo, estamos animando a las administraciones públicas, por ejemplo, en Córdoba creo que se ha hecho muy bien, porque el Valle del Guadiato y Los Pedroches era de nuevo abandonado en la planificación, y hace poco el Gobierno de España lo ha incluido».

Retomando la radiografía de situación, Paradela reconoce que «el déficit de la red eléctrica es de una preocupación enorme no sólo para el denominador social de Andalucía, sino para los empresarios, para los sindicatos, para los agentes sociales,... Aquí hay un concepto, claro, que yo creo que antes la gente que está cerca en el sector lo ha tenido claro siempre, la población sin energía no tiene opción de crecimiento ni de progreso». Y es que, «si no tienes energía es imposible desarrollar proyectos industriales, urbanísticos, de nuevas energías, de infraestructura... Imposible».

¿Y qué es lo que ocurre? «Pues lo he denunciado muchas veces en público, lo he hablado con el Ministerio, el día 1 de diciembre vuelvo a tener reunión con la vicepresidenta del Gobierno, que España invierte muy poco en red, muy poco. España invierte solo un 0,2% del Productor Interior Bruto (PIB). Solo un 0,2% para que se hagan una idea Alemania, Francia, Italia, Países Bajos invierten 0,4%, 0,5& y 0,6%; nosotros invertimos muy poco, a pesar de ser el país que presenta mayor potencial y de que las energías renovables son, yo les llamo, el petróleo que nunca tuvimos».

A juicio del responsable autonómico de energía, «deberíamos invertir mucho más redes para hacer que todo eso llegue y vertebre todo España, que llegue a todos nuestros territorios. A eso se le suma lo siguiente y es que Andalucía tiene un 40% menos de densidad de red que la media de toda España. Un 40% menos».

Y, ¿dónde está el principal déficit? «En Andalucía Oriental. Aquel día que todo fue tan surrealista, el del apagón, el 28 de abril, a las 23:36 horas en Granada, Jaén, Almería y Córdoba estaban a cero, todavía, a cero. O sea, yo recuerdo en mi casa en Sevilla, conseguí red un momento y después se volvía a ir, pero luego había desde las 7 de la tarde. A las 23:36 horas cuatro provincias andaluzas estaban a cero y fueron las que más tardaron en recuperarse. Y por supuesto, tenía relación con la infraestructuras en red eléctrica».

Llegados a este punto, el consejero de Industria, Energía y Minas hace hincapié en que «lo que estamos discutiendo ahora con el Gobierno de España todas las comunidades autónomas es la nueva planificación eléctrica. Un proceso demasiado largo que está llevando demasiado tiempo. Para que sea hagan una idea las comunidades autónomas elevamos nuestra propuesta al Ministerio en marzo del 24 y en octubre del 25, 19 meses después, se ha publicado el borrador, 19 meses para comunicar el borrador, que ahora está en información pública».

Pese al retraso, «no podemos decir que Andalucía escape bien a pesar de haber planteado, según la vicepresidenta, la mejor propuesta de las que le había llegado. Bueno, pues eso suena muy bonito, pero nos han dado realmente poco, por no marearnos mucho, decir que a Andalucía le han dado solo el 11,8% de lo que se anuncia para toda España. Cifras que seguro que todo el mundo sabe que por población nos correspondería un 18% aproximadamente, por tamaño geográfico por el estilo, por consumo eléctrico, que para mí es lo más relevante aquí, nos correspondería al menos el 15%. Solo el 11,8%».

Y «más importante que eso, de lo que se invierte en Andalucía el 60% son cosas que benefician al sistema en su conjunto. Es un tipo de inversiones que se llaman adecuación de la red u operaciones de la red de transporte, que beneficia a toda España, pero no son para proyectos de Andalucía. Y más importante o más grave todavía, que más de la mitad, el 52% es que no es de inversiones nuevas, sino de inversiones retrasadas no ejecutadas de la administración actual».

Por este motivo cuando le han llegado a espetar 'debería usted estar más contento porque Andalucía recibe mucho', siempre dice que «Andalucía no recibe lo que había pedido, fundamentalmente. La mayoría de lo que recibimos realmente beneficia al conjunto de España, pero no es para proyectos industriales o urbanísticos o de infraestructura en Andalucía, y más de la mitad es de cosas que no se han hecho en la planificación, así que no podemos estar contentos».