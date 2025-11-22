Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en el desayuno informativo de IDEAL. C. ARTERO

«De los 112 millones del Gobierno para planificación eléctrica 111 son para actuaciones no ejecutadas»

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, critica que sólo el 4% de la inversión sea para proyectos nuevos

JUAN SÁNCHEZ

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:49

Comenta

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno central en lo que a inversiones en infraestructuras ... eléctricas para la provincia de Almería se refiere, teniendo en cuenta que esta tierra es la que más rentabilidad saca a la producción fotovoltaica y termosolar, pero arrastra un déficit importante en su red lo que impide la concesión de nuevos proyectos ante las dificultades para evacuar lo generado.

