El 112 gestiona más de 21.000 emergencias este verano en Almería Los motivos más habituales de llamada han sido asistencias sanitarias y cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana

Ideal Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha coordinado un total de 21.891 emergencias entre el 1 de junio y el 31 de agosto en la provincia de Almería, lo que supone un incremento del 11,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se gestionaron 19.594 incidencias.

Las razones más habituales por las que los usuarios han llamado al teléfono único de emergencias en la provincia almeriense, según han explicado desde la Administración andaluza este sábado, han sido por asistencias sanitarias, con 9.374 emergencias coordinadas, seguidas por los casos de seguridad ciudadana (4.418), incidencias de tráfico (2.107), accidentes de circulación (1.497), avisos relacionados con animales (1.464) e incendios (855). El resto de avisos coordinados por el 1-1-2 en Almería se reparte entre anomalías en servicios básicos, requerimientos de servicios sociales y rescates y salvamentos.

Almería se encuentra entre las provincias que han gestionado menos emergencias este verano, junto a Córdoba (17.540), Huelva (16.920) y Jaén (14.337). A la cabeza se sitúan Málaga, con 58.426 emergencias, Sevilla (57.303), Cádiz (34.657) y Granada (29.384).

A nivel regional, las emergencias coordinadas en la provincia almeriense suponen el 7,8 por ciento de las atendidas en el conjunto de Andalucía, donde se han gestionado un total de 250.459 sucesos durante el periodo estival.

Servicio público, gratuito y multilingüe

Emergencias 112 Andalucía es el teléfono único de emergencias vigente en toda la Unión Europea, activo las 24 horas de todos los días del año, para todo tipo de situaciones de urgencia o emergencia (asistencia en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil). Además, el 112 dispone de un sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que llama.

El servicio en Andalucía ofrece una atención multilingüe ya que se gestionan avisos, además de en español, en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que lo necesite.