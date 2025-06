Más de 11.000 'becarios' se estrenaron como cotizantes en Almería en 2024 Se cumple un año desde la entrada en vigor de la norma que incluye en la Seguridad Social a los estudiantes que realizan prácticas no remuneradas

El año 2024 ha sido el primero en el que los estudiantes que realizan prácticas sin recibir un euro a cambio han cotizado en la Seguridad Social. Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/2023, de 16 de marzo, los maldenominados becarios(no gozan de becas), conseguían así ciertos beneficios laborales y sociales, aunque no económicos. Siguen realizando prácticas formativas sin remunerar pero, al menos, el tiempo invertido cotiza para su futuro.

«Los jóvenes son una parte fundamental del sistema, la garantía de futuro y que formen parte de él desde el inicio de su carrera laboral es imporante», valoró la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre esta media que permitió dar de alta durante el año pasado, al menos durante un día, a cerca de un millón (944.547) de personas en España.

En la provincia de Almería, según los datos publicados por dicho ministerio este mes de enero, fueron 11.221 los alumnos en formación cotizantes, un 8,26% del total de Andalucía, que ascendió a 135.827. El dato almeriense la coloca en la sexta posición de la comunidad, solo por delante de Jaén (7.929) y Huelva (7.466). Sevilla, con 32.309 estudiantes en prácticas registrados durante el año pasado, se sitúa como líder autonómica en este ámbito.

Se asimilan las cifras almerienses a las de otros territorios del país como Islas Baleares (11.275), Girona (12.153), Valladolid (12.415) o Navarra (12.482).

Comunidades y provincias

Por comunidades autónomas, Cataluña es donde más altas de estudiantes en prácticas no remuneradas se registraron (185.368), seguida de Madrid (170.028), Andalucía (135.827) y la Comunidad Valenciana (109.863). Por provincias, tras la uniprovincial Madrid, se sitúan Barcelona (136.646), Valencia (69.141), Murcia (35.991) y Sevilla (32.309).

Esta medida, explicaron desde el Ministerio, se extiende a todos los estudiantes universitarios y de formación profesional (FP) que realizan prácticas formativas o académicas ya que, desde 2011 y hasta la entrada en vigor de esta normativa, solo se obligaba a dar de alta a los alumnos que realizaban prácticas remuneradas.

En esta última modalidad, en todo el país, se registraron el año pasado 250.000 estudiantes de diferentes niveles por lo que la cifra de cotizantes a la Seguridad Social por prácticas formativas supera el millón. Eso sí, aclararon desde Inclusión, Seguridas Social y Migraciones, que «este colectivo no computa en los datos generales de afiliación, es decir, no están contabilizados en los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social con los que terminó el año».

La aprobación del Real Decreto estableció las bases de esta medida, que incluye, según apunta dicho texto, aquellas prácticas realizadas por alumnos universitarios, ya sea para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o para un título propio de la universidad; las realizadas por alumnos de FP, siempre que no se presten en el régimen de formación profesional intensiva, es decir, siempre que no tengan carácter laboral o las realizadas por alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas.

Sobre este cambio en el modelo de cotización, explicaron desde el Gobierno que «estar dado de alta en la Seguridad Social para estos jóvenes significa que empiezan a generar derechos en el sistema».

Así, el tiempo en el que desarrollen las prácticas sin remunerar será cotizado de cara a la futura pensión de jubilación. Además, estos jóvenes están protegidos, por ejemplo, en caso de accidente. En cambio, este tipo de alta en la Seguridad Social no incluye protección por desempleo, cobertura del Fondo de Garantía Salarial y del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Esta medida cuenta con una amplia bonificación en las cuotas a la Seguridad Social que alcanza una reducción del 95% en la cotización por contingencias comunes, añadieron desde el Ministerio.

Hasta 2028 para hacer cuentas con la Seguridad Social y cotizar por prácticas formativas de años atrás

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones modificó el pasado año los requisitos para recuperar hasta cinco años (1.825 días) de cotización de prácticas formativas realizadas en el pasado. Una medida similar a la que ya se realizó en 2011, cuyos beneficiarios también podrán acogerse al nuevo convenio. Para ello, el interesado asume el pago del periodo que se pretenda cotizar 'a posteriori'.

Esta nueva normativa, según concretó el Ministerio, está dirigida a personas que realizaron prácticas y no cotizaron por ellas antes de 2024, en el caso de las no remuneradas, o del 1 de noviembre de 2011, en otros casos. No podrán suscribir este convenio especial, sin embargo, los pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, salvo excepciones recogidas en la norma.

El plazo establecido para realizar estos trámites finalizará el 31 de diciembre de 2028 y, para acogerse al convenio, se debe acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), donde se realizan los cálculos en base a las referencias de los años en que se llevó a cabo la actividad. La norma aprobada retoma la fórmula de cálculo de la cuota pactada para este tipo de convenios en 2011 y que consiste en tomar la base mínima de cotización del grupo 7 del Régimen General vigente cuando se realizaron las prácticas en lugar de la de este año.

Esta cifra, según los cálculos de la Seguridad Social entre los años 1980 y 2006, se situaría por cada mes cotizado entre 40 y 140 euros. Tras obtener el cálculo por parte de la TGSS, eso sí, el importe total se divide entre 0,77. El resultado, será la cifra que deberá abonar el cotizante.

Para facilitar este pago, que puede alcanzar una cifra reseñable en caso de optar por la cotización de los hasta cinco años permitidos, se puede fraccionar hasta el doble del periodo que se pretende recuperar, con un máximo de siete años (84 mensualidades). También se puede abonar en un solo pago. En todo caso, se realizará mediante domiciliación bancaria.

La solicitud para realizar este procedimiento se puede presentar a través de los canales indicados en el apartado 'Alta, baja o variación de datos del convenio especial' de la sección 'Trámites y Gestiones' de la web de la Seguridad Social.

Una vez realizados los trámites y presentada la documentación, la Administración cuenta con un plazo de resolución y notificación de seis meses. El silencio administrativo supondrá su estimación.