Más de 108.000 almerienses se han vacunado ya frente a la gripe

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, informó ayer en Torrecárdenas de Almería que el 12 de noviembre fue el primer día de la campaña 'Miércoles sin cita'

E. P.

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, informó ayer en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería que el pasado 12 de noviembre, primer ... día de la campaña 'Miércoles sin cita', «un total de 46.954 andaluces se vacunaron de la gripe en alguno de los 580 puntos habilitados por toda la comunidad». Con ello, ya son 1,28 millones de andaluces los protegidos frente a esta enfermedad, de los cuales, 108.00 residen en la provincia de Almería.

