Más de 108.000 almerienses se han vacunado ya frente a la gripe

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, informó ayer en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería que el pasado 12 de noviembre, primer ... día de la campaña 'Miércoles sin cita', «un total de 46.954 andaluces se vacunaron de la gripe en alguno de los 580 puntos habilitados por toda la comunidad». Con ello, ya son 1,28 millones de andaluces los protegidos frente a esta enfermedad, de los cuales, 108.00 residen en la provincia de Almería.

Para la próxima jornada sin cita, se pueden comprobar los puntos y horarios en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En los puntos de vacunación seleccionados se administrarán vacunas de gripe y covid-19 a las personas aún no vacunadas pertenecientes a los grupos diana de la campaña. En Almería se habilitarán 53 puntos de vacunación, indicó la Junta.

Además, desde el SAS se van a empezar a enviar mensajes de texto a la población diana pendiente de vacunación para recordar la importancia de protegerse y estar vacunados.