La XVII Expolevante-Níjar ya tiene fecha, cartel y plazo abierto de inscripciones Se celebrará del 22 al 24 de abril en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso

J. S. Almería Sábado, 18 de octubre 2025, 12:59

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, junto con el concejal de Agricultura, Jesús Guerrero, y a Cristina Fornieles como representante de la Asociación Expositora de Campohermoso, ha presentado el nuevo cartel de la próxima edición de la feria agrícola Expolevante-Níjar, que se celebrará del 22 al 24 de abril en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso.

De este modo, ya está abierto el plazo de solicitudes para que las empresas que quieran renovar su espacio puedan hacerlo, así como las nuevas que quieran participar también puede ponerse en contacto con nosotros. Tal y como trasladan desde la organización del evento, existen expectativas muy positivas para esta edición, donde se espera superar las cifras de la pasada Expolevante-Níjar, que ya batió récords en cuanto a número de empresas participantes y visitantes a la feria.

Igualmente, de forma paralela, se celebrará la III Edición del World Tomato Congress los días 21 y 22 de abril (en horario de mañana) en la sala de conferencias del mismo recinto dónde se celebra la Expolevante-Níjar. Se trata de un congreso mundial sobre la producción de tomate en el que expertos internacionales exponen sus conocimientos, las últimas novedades sobre el cultivo, así como su visión de futuro en las distintas áreas de la producción que dominan, empezando por la selección varietal y su genética, hasta la recolección del fruto.

El alcalde de Níjar ha recordado que en la pasada edición, en la Expolevante-Níjar, estuvieron presentes «más de 400 empresas y entidades de Níjar, del resto de Almería, de toda España y de países como EE.UU, India o Chile; buena parte de esas empresas son punta de lanza de la innovación a nivel mundial, y esperamos que en la próxima edición, podamos repetir e incluso superar esa gran participación».

