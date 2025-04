Unica presenta su innovadora oferta de cuarta y quinta gama en el Salon Gourmets de Madrid

F. L. C. Almería Miércoles, 2 de abril 2025, 14:21 Comenta Compartir

La cooperativa Unica participa en la 38ª edición del Salón Gourmets, la feria gastronómica más prestigiosa del país, que tendrá lugar en IFEMA, Madrid, del 7 al 10 de abril. Unica acude bajo el paraguas de Landaluz, la asociación empresarial referente en el sector agroalimentario andaluz, consolidando una alianza estratégica que busca promover la calidad y autenticidad de los productos regionales, además de soluciones innovadoras para consumidores finales y profesionales del canal retail especializado y Horeca.

En el área de la quinta gama, Unica presenta su catálogo ampliado gracias a la incorporación de la empresa Surinver, destacando una variedad de propuestas gastronómicas listas para consumir con sabores auténticos y formatos prácticos. Entre sus referencias figuran la escalivada, tomate natural rallado, opciones caramelizadas como pimiento, tomate o cebolla, ensaladas de pimientos asados, alcachofas y quinoa, conformando una oferta que supera las cien referencias y que satisface tanto al paladar como al estilo de vida actual.

Por otra parte, en cuarta gama, la compañía continúa expandiendo su exitosa línea 'The Chef in You', con nuevas soluciones lavadas, cortadas y listas para cocinar, diseñadas específicamente para facilitar la vida diaria en la cocina. Destacan productos como el innovador kit para fajitas tex-mex con tiras de pimiento tricolor, boniatos ondulados y el reconocido Zucchiolo, galardonado con el Premio Innovation Award 2024. Cada referencia garantiza frescura, calidad, practicidad y ahorro de tiempo en su preparación, adaptándose perfectamente a las exigencias del canal Horeca y a los clientes del retail especializado.

Además, Unica apuesta por el snacking saludable con opciones ready to eat como bastones de zanahoria, pimiento Sweet Palermo, pepino snack y tomate cherry, acompañados con deliciosas salsas para dipear. Como novedad, presentan la manzana cortada y lavada, reforzando así su presencia en el creciente mercado de vending.

Con su participación en el Salón Gourmets junto a Landaluz, Unica reafirma su compromiso con la innovación, calidad y adaptabilidad a las tendencias del mercado, posicionándose como un socio estratégico para el canal retailer especializado y Horeca, siempre con la mirada puesta en satisfacer al consumidor actual.