Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los sindicatos protestan este martes en Almería por la falta de avances en el convenio del sector manipulado hortofrutícola. Ideal

Los sindicatos protestan este martes en Almería por la falta de avances en el convenio del sector manipulado hortofrutícola

La manifestación se ha convocado frente a la sede de la asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de la provincia (Coexphal), que emplea a unas 30.000 personas

Europa Press

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:00

Comenta

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado este martes una protesta frente a la sede de la asociación de organizaciones de productores de frutas y ... hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal) para protestar por la falta de avances en la renovación del convenio colectivo del sector del manipulado hortofrutícola, que emplea a unas 30.000 personas en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de cárcel para un hombre sorprendido con 28 kilos de marihuana y 45.000 euros
  2. 2 La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presenta a la sociedad ejidense
  3. 3 Roquetas impulsa el comercio local con dos campañas para estas navidades
  4. 4 El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas
  5. 5 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  6. 6 La Policía Local de Vícar inspecciona 79 furgonetas con una campaña de control
  7. 7 El Ejido licita el servicio de actuaciones para la conservación de Ciavieja
  8. 8 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  9. 9 Aprueban la licitación de 92 VPO para venta en la Vega de Acá
  10. 10 Buscando una caja caballete desesperadamente: esta es la recompensa económica que ofrecen por recuperarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los sindicatos protestan este martes en Almería por la falta de avances en el convenio del sector manipulado hortofrutícola

Los sindicatos protestan este martes en Almería por la falta de avances en el convenio del sector manipulado hortofrutícola