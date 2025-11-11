Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Reunión del Gobierno andaluz con el comisario de Agricultura en Sevilla para exigir que no se recorte el presupuesto de la PAC

Ha reconocido la necesidad de que la Unión Europea avance en su «soberanía energética, defensiva, pero la alimentaria también» al esgrimir un escenario donde «si dependemos de terceros países para producir alimentos para los europeos vamos a tener un problema muy serio»

Europa Press

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este martes en Almería de que ha invitado al comisario europeo de Agricultura y ... Alimentación, Christophe Hansen, a reunirse en Sevilla sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) y evitar un recorte en su presupuesto, encuentro para el que ha asegurado que ha recibido «una más que positiva disposición».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal
  2. 2 Roquetas avanza para preparar sus nuevos PGOM y POU
  3. 3 La junta de compensación del Sector PA-4 de Palomares rechaza que su plan de 1.600 viviendas colinde con la zona contaminada
  4. 4 Exigen más refuerzos para los cuerpos de seguridad de El Ejido
  5. 5 Evacuado al hospital tras caer accidentalmente desde un tercer piso en Almería
  6. 6 Ocio, cultura, sensibilización y deporte para la XIII Semana de la Discapacidad en El Ejido
  7. 7 Un conferencia para hablar de liderazgo con Pepe Rodríguez en Roquetas
  8. 8 Una jornada para dar a conocer la importancia de la cooperación en la Educación
  9. 9 Este es el sueldo que cobran los presos de El Acebuche en 2025
  10. 10 Almería multiplica por tres los delitos contra víctimas mayores de 65 años desde 2020

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Reunión del Gobierno andaluz con el comisario de Agricultura en Sevilla para exigir que no se recorte el presupuesto de la PAC

Reunión del Gobierno andaluz con el comisario de Agricultura en Sevilla para exigir que no se recorte el presupuesto de la PAC