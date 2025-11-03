Premios 'Gamba Roja de Almería', producto estrella del litoral de la provincia

La Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP-71) va a celebrar, el próximo lunes, 10 de noviembre, la II Gala de los Premios Gamba ... Roja de Almería, un evento que reconoce la excelencia, la sostenibilidad y la proyección de un producto que se ha convertido en embajador de la costa almeriense y del buen hacer de su sector pesquero.

La gala, que se celebrará en el Teatro Apolo, reunirá a representantes del sector pesquero, instituciones, chefs, investigadores y comunicadores en una noche de homenaje al trabajo del mar.

Durante el acto, que contará con la presencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, así como de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se entregarán los galardones de las distintas categorías, que este año reconocen a figuras y entidades que han destacado por su compromiso con la innovación, la ciencia, la gastronomía, la comunicación y el apoyo institucional al sector.

El Premio a la Mejor Investigación y Ciencia Marina, recaerá en José Luis Pérez, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), por su trayectoria en el estudio y conocimiento de los ecosistemas marinos del Mediterráneo y su colaboración continuada con el sector pesquero almeriense.

El Premio al Impulso Gastronómico será para el chef Juan Vargas, del Grupo IXO, por su labor de difusión de nuestros mariscos almerienses en la alta cocina nacional e internacional, integrando tradición y vanguardia culinaria.

El Premio a la Mejor Comunicación, para David Baños, periodista y divulgador, por su trabajo constante de promoción del sector pesquero y por acercar al público general la realidad, el esfuerzo y la innovación de la flota de Almería.

Y el Premio al Apoyo Institucional será para la Autoridad Portuaria de Almería, por su implicación activa en el desarrollo del sector pesquero local, su colaboración con la OPP-71 y su papel esencial en la modernización y sostenibilidad de la actividad portuaria.

Este año, además, la gala llega «en un momento especialmente significativo para la marca Gamba Roja de Almería, que acaba de recibir un importante reconocimiento», dado que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha concedido a este sello gastronómico el Premio a la Innovación y la Calidad Pesquera, que será entregado el 25 de noviembre en Huelva, tal y como han anunciado desde la Organización de Productores Pesqueros de Almería.

Este galardón, han insistido, «supone un apoyo institucional a la estrategia de calidad y sostenibilidad impulsada por la OPP-71, y consolida a la Gamba Roja de Almería como un referente del sector andaluz y nacional».

Durante los últimos años, la OPP-71 ha llevado a cabo una labor ejemplar de promoción y valorización del producto: desde la creación de la marca de calidad y la primera edición de los premios en 2024, hasta iniciativas tan originales como el concurso 'A por la Gamba Roja de Almería', celebrado durante la Feria de Almería, donde se combinó humor, participación y divulgación gastronómica.

La organización también ha destacado su «compromiso con la sostenibilidad, incorporando innovaciones tecnológicas como las puertas voladoras, reduciendo el consumo energético, impulsando la recogida de basuras marinas, la transformación de residuos en biodiésel y la reutilización de redes de pesca dentro de una estrategia de economía circular».

Asimismo, la OPP-71 ha querido subrayar el papel fundamental de las mujeres de la pesca de Almería, «muchas de ellas armadoras y protagonistas directas del éxito de este modelo pesquero sostenible».

Según Jose Maria Gallart, gerente de la OPP-71, «la Gamba Roja de Almería es más que un producto: es una historia de esfuerzo, innovación y amor por el mar. Estos premios son un reconocimiento colectivo a todos los que hacen posible que nuestra costa siga siendo un referente de calidad y sostenibilidad, a pesar de los grandes obstáculos que se nos ha puesto en los últimos años».

Sobre la OPP-71 de Almería

La Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP-71) representa a la flota pesquera de Almería, integra a más de 50 embarcaciones de pesca profesional, y trabaja en la defensa de una pesca responsable, innovadora y sostenible.

Sus barcos de arrastre están adheridos a la marca Gamba Roja de Almería, sello de calidad que visibiliza practicas sostenibles.