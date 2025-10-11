Pacheco defiende en Islandia la apuesta de Andalucía por regenerar y desalar el agua El consejero andaluz de Agricultura participa en Reikiavik en la Cumbre IDRA 2025 sobre Agua y Cambio Climático

A. M. Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 22:29 Comenta Compartir

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, compartirá la apuesta de la Junta de Andalucía por la regeneración y la desalación en la cumbre IDRA 2025 sobre 'Agua y Cambio climático' que se celebra estos días en Reikiavik, Islandia. Fernández-Pacheco, según trasladó ayer la Junta en un comunicado, tiene previsto asistir a las distintas conferencias que se van a llevar a cabo en el marco de esta cumbre y tendrá la oportunidad de reunirse con líderes de diferentes regiones del planeta.

Ofrecerá, además, la visión andaluza por el incremento de recursos hídricos a través de desalación y regeneración de aguas en el panel 'Conectando las narrativas globales del agua: Caminos compartidos en desalinización y reutilización'. Una mesa de debate en la que compartirá la experiencia desarrollada en Andalucía en materia de agua como fórmula para abordar la escasez de agua.

El consejero andaluz de Agricultura expondrá las líneas de acción de la comunidad autónoma para conseguir la necesaria seguridad hídrica ante los efectos presentes y futuros del cambio climático. En particular, Fernández-Pacheco explicará la visión estratégica andaluza de los recursos regenerados y desalados como vía eficiente para asegurar el equilibrio entre la demanda y los recursos hídricos disponibles.

Junto al consejero, en el debate participarán el ministro de Medio Ambiente, Energía y Clima del Gobierno de Islandia, Jóhann Páll Johannsson; el director ejecutivo de la Asociación de Reutilización del Agua y asesor especial de IDRA, Bruno Pigott; así como el director de la Unidad Nacional de Gestión de Proyectos de Transportadores del Ministerio de Agua e Irrigación de Jordania, Saddam Khleifat.

Durante el panel, los ponentes abordarán los desafíos compartidos y las soluciones innovadoras para la reutilización del agua y la desalinización. Así, a través de un debate, la sesión se centrará en la gestión sostenible del agua, con el objeto de fomentar la colaboración entre países y la resiliencia en las narrativas globales sobre el agua.

38 países

La Cumbre IDRA 2025 de Reikiavik sobre Agua y Cambio Climático reunirá a 182 organizaciones de 38 países para abordar la escasez de agua impulsada por el cambio climático de los sectores público y privado, finanzas, industria, municipios y organizaciones internacionales para fomentar la colaboración e impulsar la innovación tecnológica.

Entre los temas que se fomentarán en esta cumbre destacan la integración de las energías renovables, la expansión de la reutilización industrial del agua y la promoción de la gestión del agua; al tiempo que se hará hincapié en el desarrollo de capacidades institucionales y operativas para apoyar políticas eficaces, la ejecución sostenible de proyectos y la resiliencia a largo plazo.

Esta participación se enmarca en la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Asociación Internacional de Desalación y Reutilización (IDRA), quienes firmaron un convenio de colaboración en Bakú para celebrar diferentes foros y congresos, como el Coloquio de Alto Nivel sobre Soluciones Hídricas Resilientes que se ha celebrado el pasado junio de 2025 en Sevilla.

IDRA es una entidad sin ánimo de lucro asociada a la ONU para el desarrollo de la desalación y la reutilización del agua que presta servicios en más de 60 países y a través de 15 organizaciones afiliadas y asociadas, y que está formada por científicos, profesionales, ingenieros, consultores e investigadores de empresas privadas y universidades, entre otros.