El Ministerio de Agricultura eleva a 4,3 millones las ayudas a los productores de frutos de cáscara en Almería El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado este viernes la nueva resolución de estas subvenciones extraordinarias para afectados por la sequía

A. Maldonado Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:40

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este viernes una nueva resolución de concesión de ayudas extraordinarias por la sequía para los productores de frutos de cáscara, con la que eleva ya a 4.330.633 euros el pago de esta línea de apoyo a un total de 2.643 agricultores en Almería. En España, estas ayudas se elevan a 19,2 millones -el 96% del presupuesto total asignado- a un total de 16.423 productores.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha destacado «el firme compromiso del Gobierno con el sector agrícola de la provincia que vuelve a apoyar a los agricultores que han sufrido las consecuencias de la sequía en Almería». Martín ha explicado que «se trata de ayudas superiores a los 4 millones de euros para sufragar las pérdidas derivadas de la escasez de agua en los productores de frutos de cáscara, especialmente de la almendra en la zona Norte de la provincia».

«El Ministerio es consciente de la importancia de la agricultura y de nuevo tal y como ha realizado con las ayudas por la dana, colabora con los productores de frutos de cáscara para revertir las pérdidas por la sequía», tal y como ha afirmado el subdelegado.

La nueva resolución contempla el pago a 34 titulares de explotaciones, 6 de Almería, por un importe de 114.043 euros. Estas ayudas se enmarcan en el paquete de medidas excepcionales impulsada por el Gobierno para apoyar al sector agrario y los fondos provienen de la reserva agrícola de la Unión Europea (UE).

La ayuda está destinada a productores de frutos de cáscara de secano en las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona, así como a productores de avellano en regadío en Tarragona, que han padecido la falta de agua el pasado año.

Los beneficiarios son titulares de explotaciones agrícolas que recibieron ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2024 y cuentan con superficies de almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho u otras combinaciones de frutos de cáscara en secano, así como avellano en regadío. Las ayudas cubren un máximo de 70 hectáreas por titular y no se conceden ayudas inferiores a 200 euros.