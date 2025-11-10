En marcha, la segunda fase del Centro de Experimentación Agroalimentaria de Unica en el PITA

Ya está en marcha la segunda fase de la gran sede de Unica en el Parque Científico Tecnológico de Almería. La constructora Jarquil ha iniciado ... recientemente las obras para construir el Centro de Experimentación Agroalimentaria que complementará al Centro de Agronegocios.

El presupuesto inicial, ha explicado la compañía constructora en una nota de prensa, es de 1,5 millones de euros y está prevista su finalización en diciembre de este año, tras la urbanización de 11.000 metros cuadrados, donde se ubicarán cuatro invernaderos, una zona de cultivo al exterior y un centro de actividades demostrativas para el agricultor.

La obra se ejecuta junto a Alarcontrol, encargada de la realización de los invernaderos, mientras que Jarquil realiza los caminos asfaltados y de zahorra, los vallados perimetrales, una balsa de riego, muros de urbanización, así como las instalaciones correspondientes de alumbrado público, abastecimiento y de saneamiento, además del edificio de 250 metros cuadrados de planta.

El pasado mes de agosto, ha recordado Jarquil, finalizaron las obras de Unica AgrIBusiness Centre, el mayor centro de innovación agroalimentaria de España, ubicado igualmente en el PITA. La nueva sede consta de tres edificios conectados entre sí y está dotado de más de 6000 metros cuadrados útiles (sin contar los garajes) de área de oficina, donde se ubicaán sus empleados, un área de recepción, los despachos de dirección y salas de reuniones. En el tercer edificio, se ubica la zona de investigación y simulación.

La actuación del Centro de Agronegocios cuenta con un presupuesto de más de nueve millones de euros, para los que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado una ayuda a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

Más de 180 personas están trabajando en esta emblemática construcción acometida por la delegación industrial de la empresa constructora andaluza, «división que cuenta con una amplia experiencia en proyectos de gran complejidad».

La estructura de este centro de agronegocios y experiencias de consumo agroalimentario de Almería y Europa es metálica y de hormigón prefabricado, con forjado de placas alveolares y cerramiento de placas prefabricadas. Los pavimentos son de suelo técnico con vinilo. Se trata de espacios muy grandes y diáfanos, sistema muy versátil que permite incorporar nuevos puestos de trabajo.

La modularidad de su diseño permite el uso de sistemas prefabricados, reduciendo tiempos de construcción, consumo energético y generación de residuos. Con una reducida paleta de materiales compuesta por hormigón visto, acero laminado y vidrio de control solar, el edificio combina funcionalidad y durabilidad.

Su planteamiento urbano de baja densidad, a modo de campus, prioriza tanto los espacios construidos como los vacíos, destacando la creación de una plaza de acceso y conexión del edificio con la finca experimental. Los espacios exteriores, ajardinados con especies autóctonas, refuerzan este enfoque sostenible y de bajo mantenimiento.

«Este innovador edificio de oficinas destaca por su adaptación a la topografía en pendiente de la parcela, integrándose de forma semienterrada para minimizar el movimiento de tierras y aprovechar la inercia térmica del terreno. Su diseño bioclimático lo protege del excesivo soleamiento y los vientos dominantes, reduciendo su impacto energético y de mantenimiento. La orientación norte-sur y este-oeste maximiza el aprovechamiento de recursos naturales, al tiempo que optimiza la ocupación del espacio, han valorado desde la compañía.

Los edificios 2 y 3 están solados con piedra técnica de Cosentino, así como las escaleras. Las escaleras interiores, especialmente las del edificio 2, de caracol y volada, «suponen un gran esfuerzo técnico y de ejecución».

«Unica representa una obra emblemática y de la más alta calidad, que exige un trabajo minucioso y de gran precisión. Desde nuestra Delegación de Industrial estamos afrontando este reto con el rigor y la experiencia que nos caracteriza, acumulada a lo largo de décadas en proyectos de esta naturaleza. El nuevo centro de agronegocios se ubica a escasos metros de la sede de Cajamar, otra obra destacada que llevamos a cabo durante el año 2024. Esta cercanía nos ha permitido mantener el mismo equipo técnico y consolidar nuestro posicionamiento como empresa de referencia en la ejecución de grandes proyectos industriales, tanto en la provincia de Almería como en el ámbito andaluz. Agradecemos profundamente a UNICA la confianza depositada en nuestra capacidad y atención al detalle. Desde la compañía, seguimos firmemente comprometidos con el impulso de nuestra división industrial, un área en la que contamos con una amplia y reconocida trayectoria en toda España», apunta Francisco Montellano, delegado de Industrial la compañía.

Un proyecto de máxima envergadura

El Unica Agribusiness Centre (UAC) está llamado a ser un punto de inflexión en la historia del sector agroalimentario por su revolucionario campus de innovación tecnológico que se encargará de desarrollar proyectos de valor en diferentes ámbitos de negocio.

El proyecto de Unica Group, primer exportador de hortalizas de España, prevé una inversión totalizada de 20 millones de euros, que lleva asociada la generación de un centenar de puestos de trabajo directos y unos 300 indirectos a tiempo completo.

Declarado de interés estratégico para Andalucía, contempla la ejecución de un campus de más de seis hectáreas destinado a albergar servicios avanzados en comercialización, producción y consumidores, así como invernaderos dotados de alta tecnología para realizar prácticas experimentales de innovación y desarrollo, ubicados en el Parque Tecnológico de Almería (PITA).

Estas instalaciones albergarán todos los avances en investigación sobre la producción y comercialización hortofrutícola. El objetivo es que el UNICA AgrIbusiness Centre se convierta en el mayor centro de innovación agroalimentaria de España y uno de los principales del mundo. En este sentido, el UAC fue uno de los primeros proyectos autonómicos en entrar en la Unidad Aceleradora de Proyectos, destinada a impulsar las gestiones y trámites administrativos de aquellos planes o inversiones generadores de empleo y desarrollo.

El centro, en el PITA, supondrá el espaldarazo definitivo al desarrollo del tecnoparque tras la llegada de la nueva sede de Cajamar, también acometida por JARQUIL, cuyos servicios centrales se han ubicado en varios edificios situados en la zona suroeste de la urbanización. Está previsto que otros gigantes se vayan sumando –ya lo hicieron anteriormente Caparrós, Biorizon Biotech, Hispatec, Grupo Gran Solar, Innovasur o Tecnova– hasta situar el parque entre los principales de todos los que hay en Andalucía.