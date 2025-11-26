Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marc Vaez-Oliveira, CEOy cofundador de Polyfly en el interior de las instalaciones de su empresa. IDEAL

Marc Vaez-Oliveira

CEO y confundador de Polyfly
«Hasta ahora nadie había logrado criar sírfidos a gran escala para uso comercial»

Esta starups afincada en la provincia ha puesto en marcha la primera planta del mundo para la cria masiva de sírfidos

JUAN SÁNCHEZ

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:21

En una sociedad donde el cambio climático está propiciando importantes alteraciones y un déficit creciente de polinizadores como abejas y abejorros, por lo que empresas ... como Polyfly vienen a aportar alternativas naturales y eficaces.

