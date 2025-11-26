En una sociedad donde el cambio climático está propiciando importantes alteraciones y un déficit creciente de polinizadores como abejas y abejorros, por lo que empresas ... como Polyfly vienen a aportar alternativas naturales y eficaces.

– ¿Cómo surge la idea de propiciar la polinización son sírfidos, cuando hasta ahora se apostaba por abejas y abejorros?

– A pesar de la importancia vital del proceso de polinización y de la necesidad de que la agricultura aumente su producción reduciendo al mismo tiempo su impacto, este extraordinario proceso ecosistémico ha sido poco estudiado y, en gran medida, subestimado. Con Polyfly buscamos ofrecer una solución que permita aprovechar mejor este recurso natural de polinización. En muchos cultivos hortícolas los sistemas de polinización tradicionales con abejas y abejorros no siempre resultan del todo óptimos. Es un error muy común pensar que los himenópteros cubren por sí solos las necesidades de polinización de todos los cultivos. Paralelamente, en nuestros campos se puede observar de forma recurrente la presencia de sírfidos autóctonos visitando las flores de manera muy activa, pero sin que hasta ahora se hayan integrado como herramienta profesional de polinización. La eficacia de estos insectos como polinizadores se conoce desde hace muchos años. En la década de 1970, Japón propuso su uso para la polinización de cultivos, de forma similar a como hoy se emplean las abejas y los abejorros. Hasta ahora nadie había logrado criarlos a gran escala para su uso comercial.

– ¿Qué ventajas tiene el proceso de polinización son sírfidos frente al que se lleva a cabo con abejas y abejorros?

– Para nosotros, la principal ventaja de trabajar con sírfidos es que amplían mucho la ventana efectiva de polinización. Nuestros sírfidos siguen siendo muy activos en situaciones en las que los polinizadores tradicionales reducen su actividad: con temperaturas bajas o más altas, con viento o con cielos muy nublados, tanto en invernadero como en túneles, mallas o al aire libre. Además, son polinizadores generalistas, capaces de visitar de forma muy frecuente todo tipo de flores y de cargar grandes cantidades de polen gracias a su cuerpo velloso, lo que se traduce en una polinización cruzada muy eficiente. Son completamente inofensivos, no pican y son fáciles de manejar, y al mismo tiempo funcionan como alternativa y complemento a abejas y abejorros, reforzando la fiabilidad del servicio de polinización en contextos donde estos no llegan o no son suficientes. De hecho, en ciertos cultivos como puede ser el aguacate y numerosos de semillas, los sírfidos han demostrado ser mucho más eficientes que los himenópteros.

– Están presentes en el mercado con las soluciones Goldfly y Queenfly, ¿en qué consisten y qué aportan?

– Goldfly® y Queenfly® son dos especies de sírfidos que hemos logrado 'domesticar' y producir de forma industrial bajo condiciones cienpor cien controladas para ponerlas al servicio de la polinización. Queenfly (Eristalis tenax) está adaptada a climas templados y fríos, funciona muy bien entre 10 y 30 grados centígrados y mantiene una actividad estable incluso con baja luminosidad, por lo que es especialmente interesante en invernadero o bajo malla en campañas de primavera y otoño. Por su parte, Goldfly (Eristalinus aeneus), es ideal para regiones más cálidas ya que trabaja entre 16 y 36 grados centígrados, tolera picos por encima de esos valores y encaja muy bien en cultivos de primavera–verano, tanto en semilla como en hortícolas y frutales.

– Son los dueños de la primera planta industrial del mundo diseñada en exclusiva para la cría masiva de sírfidos, ¿el mero hecho de plantear su desarrollo no les generó cierto vértigo?

– Por supuesto que sí, pero esto es parte del proyecto. Sabíamos que para poder tener una solución de polinización comercial a base de sírfidos era necesario criarlos masivamente en un ambiente industrial controlado, es decir, tener una solución de polinización estandarizada y con una calidad suficiente que le dé seguridad al agricultor, y a un coste competitivo. Para lograr esto hay que alcanzar una cierta escala a través de una planta industrial, invertir millones de euros en un sistema de producción completamente novedoso, con la última tecnología y con todo lo que conlleva, pues para nosotros ha supuesto más que un reto, pues nadie del equipo lo había hecho. Y es que el camino de Polyfly ha sido todo un reto. Después de ocho años de innovación con base científica, la planta piloto que tuvimos en marcha durante cinco años en Huércal de Almería fue fundamental para validar el proceso industrial de cría de sírfidos a escala. Nos ha dado muchísima experiencia: pasar por esta fase intermedia entre lo que llamamos el 'garaje' y la planta industrial nos ha permitido aprender cómo trabajar con los proveedores, cómo planificar y organizar los plazos de polinización y la disponibilidad de nuestros sírfidos y, sobre todo, nos ha enseñado a priorizar en las distintas fases de un proyecto industrial. También hemos contado con un equipo técnico externo con amplia experiencia en montar proyectos industriales desde cero, que nos ha ayudado enormemente. Creo que hemos puesto en marcha una planta en tiempo récord y estoy muy contento con el trabajo de todo nuestro equipo.

– Polyfly es una starups, ¿con qué socios cuentan para esta 'aventura' y qué opinan ellos de la evolución de su apuesta?

– A los dos años de constituir al empresa donde Yelitza Velásques y yo, éramos los únicos socios fundadores, hemos podido hacer una ronda con lo que llamo los inversores '4F': Family, Friends and 'Fly Fanatics', en lugar de Family, Friends and Fools, porque Fly Fanatics suena mucho mejor. Gracias a esta gente, cercana, familiar y con quien he podido dar forma al proyecto desde el primer día, hemos tenido mucha suerte. Estos socios son mayoritariamente franceses y han querido apostar por un proyecto de impacto a largo plazo, entendiendo desde el principio que el potencial era muy elevado, pero que también para alcanzar la comercialización y ver el fruto de toda esta inversión, pues requeriría bastante tiempo. Al contar con inversores que han aportado sus propios recursos, le das más flexibilidad a la hora de esperar el retorno de la inversión. Gracias a este capital hemos logrado avanzar en estas fases iniciales que suelen ser bastantes arriesgadas, pero también tenemos un valor muy importante en ellos y es la mentorización, pues su experiencia es clave, ya que han montado empresas, han trabajado en muchos países y saben cómo llevar la innovación desde la prueba de concepto hasta el éxito comercial. Me han aportado mucho, y han tenido esa visión de invertir en un proyecto como Polyfly en una fase muy temprana y en un momento en el que ni los bancos te van a estudiar el proyecto, y donde la única fuente de financiación son las subvenciones y las ayudas para I+D+i. Recientemente en 2024, hemos cerrado una ronda con inversores institucionales. Los socios históricos han seguido apostando por el proyecto, pero el hecho de que entren inversores institucionales como el European Innovation Council (EIC), y un fondo español dedicado a proyectos innovadores en Andalucía como Axon Desarrollo Andalucía, han sido fundamentales para lograr acelerar nuestro proyecto industrial y comenzar con la comercialización a gran escala.

– Una vez demostrada la idoneidad de su proyecto para la polinización y de haber sido premiado, ¿cómo se afronta el proceso de distribución del producto?

– Estamos precisamente en esa fase: transformar toda la labor de I+D+i y el esfuerzo de investigación, validación de producto y demostración de la eficacia como polinizador de nuestros sírfidos Queenfly® y Goldfly® en varios cultivos, en diferentes países y con distintos tipos de clientes, desde casas de semillas hasta pequeños agricultores. Ya tenemos lista nuestra primera planta industrial con la que vamos a alcanzar volúmenes de producto muy importantes, y es en este punto donde la estrategia de comercialización y la distribución logística tienen un peso clave para lograr el éxito comercial. La capacidad de llevar nuestros polinizadores desde nuestras instalaciones en Huércal-Overa hasta el cliente final, ya sea de forma directa o a través de socios colaboradores, depende de la geografía y de las características de cada mercado. Ya estamos trabajando con numerosas empresas —cooperativas, distribuidores y otros clientes— con las que coordinamos esta parte logística para enviar sírfidos a todos los rincones del mundo. Hay que recordar que estamos trabajando con organismos vivos lo que implica unos retos bastantes grandes, pues tenemos que manejar con mucho cuidado cada pedido, controlando en todo momento las condiciones de temperatura, humedad, así como los plazos de entrega. Nuestros sírfidos se suministran en cajas de pupas, una fase biológica en la que son relativamente estables – la etapa de desarrollo entre larva y adulto –, donde las condiciones son idóneas para el transporte; aun así, se trata de un producto sensible que puede sufrir daños si no se respetan ciertas condiciones, y ahí la tecnología nos está ayudando a monitorizar y controlar en tiempo real cada envío.

– ¿Cuál es su nicho de mercado?

– En cuanto al nicho de mercado, trabajamos en producción de semillas de muy alto valor, en una gran variedad de cultivos como coliflor, zanahoria o cebolla, entre otros. También colaboramos con cultivos comerciales de alto valor, como el aguacate y el mango, y con frutos rojos como la fresa, la frambuesa, el arándano y la mora, entre otros muchos.

– ¿Están siendo ya empleados sus sírfidos en cultivos de la provincia de Almería?

– Sí. Además de realizar ensayos en Las Palmerillas de la Fundación Cajamar y en la Fundación Finca Experimental UAL-Anecoop, en cultivo de sandía durante las pasadas campañas, venimos polinizando diferentes cultivos como melón y sandía, pepino —donde hemos visto que es una solución muy interesante para mejorar la calidad y la cantidad— y almendro al aire libre, por ejemplo.

– ¿Su producto viene a hacer frente al déficit global existente en materia de polinización?

– En este contexto de déficit creciente en polinizadores en todo el mundo, lo que hacemos es aportar una solución natural y muy concreta a este problema global: ofrecer sírfidos producidos de manera industrial como un recurso profesional de polinización para cultivos de alto valor donde un fallo de polinización se traduce inmediatamente en pérdidas económicas. Ahora bien, el reto global de la polinización va mucho más allá de una sola tecnología o de una sola empresa. Pasa por diversificar polinizadores, pero también por conservar hábitats, reducir presiones sobre la fauna silvestre y promover buenas prácticas agronómicas. Y nosotros tenemos esos valores en nuestro ADN.

– Ciertamente la conocida como 'mosca de las flores' guarda un extraordinario parecido con las abejas. ¿En qué se diferencian?

– Así es, esto es debido a un concepto que se conoce como mimetismo batesiano, este modo de camuflaje lo utilizan muchas especies para defenderse de depredadores como aves u otros animales. En el caso de los sírfidos, y en particular de especies como Queenfly®, esa imitación de abejas y avispas está tan lograda que, a simple vista, cuesta distinguirlos. A nivel entomológico, la diferencia es muy clara: los sírfidos no son himenópteros como las abejas, sino dípteros, es decir, 'moscas' que pertenecen a una familia cosmopolita de más de 6.000 especies, conocidas como 'moscas de las flores'. Tienen solo un par de alas, no poseen aguijón ni sistema de defensa y son completamente inofensivos para las personas y para el personal que trabaja en los invernaderos. Además, su ciclo biológico es distinto: muchos de sus estados larvarios ayudan a reciclar materia orgánica o incluso a controlar plagas como los pulgones, mientras que los adultos se especializan en visitar flores y transportar polen, ya que se alimentan de éste y del néctar de las flores.