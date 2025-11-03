Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta prueba con éxito el control biológico frente a 'Thrips parvispinus' en invernaderos experimentales de Almería

El proyecto del Ifapa está generando conocimiento para mejorar el manejo de esta plaga y poder aplicar medidas más oportunas y efectivas

A. Maldonado

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:55

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural está probando en invernaderos experimentales de la provincia de Almería el control biológico con enemigos naturales ... del 'Thrips parvispinus', una plaga emergente de alto impacto en la horticultura protegida.

