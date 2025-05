La Junta pone en marcha el Plan RegadíA para modernizar los regadíos tras la firma del acuerdo con Madrid El consejero Fernández-Pacheco lamenta la «deslealtad» del Gobierno central con el convenio, «que no se ha recibido hasta este martes»

A. Maldonado Almería Miércoles, 21 de mayo 2025, 14:28

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha este miércoles el Plan RegadíA, tras la firma del convenio firmado con el Ministerio de Agricultura y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), que busca favorecer la modernización de los regadíos en la comunidad andaluza.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado, no obstante, que no ha sido hasta ahora «a pesar de que hace un mes, desde que el Gobierno central escenificó en Sevilla la firma de dicho documento, el convenio no se ha recibido hasta este mismo martes en la sede de la consejería, y ha sido en ese preciso momento en el que se ha firmado, por lo que la vigencia del mismo comienza a partir de este martes».

«Pese a la actitud de deslealtad institucional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al organizar un acto de firma de forma unilateral en ausencia del consejero del ramo, siendo la Administración andaluza la que más fondos aporta con el 50% del total, hemos firmado de manera inmediata dicho convenio para trabajar desde ya en que estas obras se conviertan en una realidad cuanto antes», ha abundado Fernández-Pacheco.

El convenio a tres bandas cuenta con 140 millones de euros destinados a la modernización del regadío en una iniciativa promovida por el Gobierno andaluz. De este importe, la Administración andaluza aporta el 50% de los fondos, es decir, 70 millones de euros, mientras que el Gobierno de España financia el 20% y los regantes ponen el otro 305 restante.

Tal y como ha asegurado el consejero de Agricultura, «desde la Administración regional, nos preocupa seguir ayudando a los regantes y agricultores a través de la modernización de sus infraestructuras para que dispongan de más recursos hídricos; de ahí la importancia de que este convenio se materialice cuanto antes».

Y, en este sentido, Fernández-Pacheco ha recordado que no es el único plan puesto en marcha, ya que desde el Gobierno andaluz también se ha iniciado el Plan Parra para optimizar y mejorar la gestión del riego. «Somos conscientes de que cada gota cuenta y que es imprescindible fomentar una agricultura más sostenible y eficiente para cuidar de nuestro medio ambiente y, además, ser más competitivos y avanzar en sostenibilidad», ha abundado.