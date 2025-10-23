Asaja pide igualar el precio del agua desalada de la planta 'Mar de Alborán' en Níjar al de Carboneras Ha presentado una solicitud ante la Secretaría General del Agua de la Junta de Andalucía para que eleve al Ministerio para la Transición Ecológica la petición

A. Maldonado Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 11:47 Comenta Compartir

La organización agraria Asaja- Almería ha presentado una solicitud ante la Secretaría General del Agua de la Junta de Andalucía para que eleve al Ministerio para la Transición Ecológica una petición destinada a poner en marcha los mecanismos necesarios que permitan bonificar el coste del agua desalada procedente de la planta 'Mar de Alborán', ubicada en Níjar.

De esta forma, la asociación reclama que el precio sea el mismo que el del agua producida en la desaladora de Carboneras, establecido en 0,45 euros por metro cúbico.

La petición, presentada el pasado mes de septiembre, se basa en el carácter de «interés general» que representa esta infraestructura para «garantizar el riego» en la zona de influencia de la desaladora 'Mar de Alborán', en el campo de Níjar, «en un contexto de sequía meteorológica prolongada y de sobreexplotación del acuífero».

Para Asaja, ha expuesto en una nota de prensa, esta compensación en el precio del uso del agua desalada «busca evitar desigualdades entre agricultores por el lugar de producción del recurso hídrico y garantizar condiciones equitativas de producción».

La presidenta de Asaja-Almería, Adoración Blanque, ha asegurado que «los agricultores de Almería y Níjar necesitan el agua de la desaladora para sacar adelante su producción, y es justo que puedan hacerlo en condiciones de igualdad respecto a quienes pueden emplear agua de la de Carboneras». «El Ministerio tiene en su mano el poder bonificarles el precio del agua», ha señalado.

La provincia de Almería «tiene un importante déficit hídrico, por lo que es preciso que se facilite que los agricultores puedan acceder a cualquier recurso disponible». El agua desalada procedente de 'Mar de Alborán' es «idónea al permitir que los agricultores de esta zona aprovechen este recurso y contribuyan a mejorar el estado del acuífero, evitando una mayor explotación del mismo».

Especialmente, permite dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea Andaluza «en un momento de sequía y escasez como el actual, que ha motivado incluso la puesta en marcha de medidas excepcionales establecidas en las sucesivas declaraciones de situaciones de sequía aprobadas desde 2018».

La desaladora 'Mar de Alborán' abastece actualmente 432 hectáreas de cultivo mediante una red de distribución de 170 kilómetros y seis balsas de acumulación con capacidad de hasta 600.000 metros cúbicos.

«Contribuye a evitar una mayor sobreexplotación del acuífero del Campo de Níjar, es decir, que estamos ante una infraestructura de interés general que requiere de una medida de apoyo como la bonificación en el coste del agua para los regantes», ha subrayado Blanque.

La organización agraria confía en que la Junta de Andalucía atienda esta petición presentada por la organización y reclame al Ministerio su puesta en marcha «con la urgencia que requiere la situación actual del sector agrario».