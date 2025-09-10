Antonio Bretones: «Somos una gran familia cooperativa que cree en el respeto, en la equidad y en la oportunidad para todos»

José María Granados Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:39 Compartir

El Auditorio Maestro Padilla de la capital ha sido el escenario elegido este año por CASI, la cooperativa líder en la producción de tomates, frutas y hortalizas almerienses, para celebrar las IV Jornadas de Igualdad y Sostenibilidad Empresarial que, en sus dos días de duración, han concentrado a un gran número de socios, empleados e interesados en poner en valor la importancia del papel de las mujeres en el trabajo y en el conjunto de la sociedad.

Las jornadas, presentadas por la periodista Antonia Sánchez Villanueva, han contado con la participación como ponentes de expertos que abordaron cuestiones para seguir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral y especialmente en aquellas empresas relacionadas con la agricultura donde las mujeres suelen realizar el denominado 'trabajo silencioso'.

En la apertura intervino Antonio Bretones, presidente de CASI, quien se mostró orgulloso de dar la bienvenida a las jornadas y destacó que el título de las mismas no eran simples palabras, sino que «son mucho más, son compromisos que definen quienes somos y a qué caminos queremos llegar». Bretones destacó que «en CASI siempre hemos entendido que nuestra fuerza está en las personas. Somos agricultores y agricultoras que trabajamos la tierra con dedicación y esmero, pero también somos una gran familia cooperativa que cree en el respeto, en la equidad y en la oportunidad para todos». En este sentido, como también quedó reflejado después en varias intervenciones, CASI es un ejemplo no sólo dentro de su sector al contar con más de un 40 % de mujeres como socias de pleno derecho y con tres mujeres en su consejo todo un importante hito empresarial no sólo a nivel sectorial ni andaluz, lo que refleja el compromiso y la evolución de esta compañía a lo largo de su historia

El presidente de CASI se refirió asimismo a que la igualdad de género «no es un objetivo lejano, sino la base sobre la que construimos la confianza y la unión entre nosotros» y también se refirió a la sostenibilidad «como parte de nuestra responsabilidad social. Cada fruto que producimos refleja nuestro compromiso con el medio ambiente, con el futuro de nuestros hijos e hijas y con el orgullo de seguir siendo referentes de una agricultura que alimenta al mundo sin poner en riesgo la tierra que nos da todo».

Bretones destacó que las jornadas que CASI desarrollaba por cuarto año, eran una excelente oportunidad «para reflexionar juntos, para aprender y reforzar nuestro sentido de pertenencia a CASI porque solo unidos, compartiendo valores y mirando al futuro con ilusión podemos seguir ejemplos de una cooperativa fuerte, responsable y comprometida con la sociedad».

Ponencias

Laura Baena, fundadora del club 'Malasmadres', importante 'influencer' y activista que a diario muestra sus armas en lucha por la igualdad de género, la conciliación familiar y la corresponsabilidad abrió las puertas al debate sobre la realidad de la maternidad y la realidad de que las mujeres deben de renunciar tanto a su carrera profesional como a otras cosas que forman parte de su vida. La ponente mostró su orgullo por poder, desde Almería y estas jornadas, «hablar de estos asuntos en un sector en el que queda mucho por hacer», apunta Baena.

María José Segura, presidenta del Foro de Mujeres Líderes, intervino para dar a conocer el trabajo que desarrolla desde la consultoría de su asociación con el objetivo de presentar referentes femeninos en la sociedad andaluza. «Nos dedicamos a visibilizar a mujeres en sectores que están fuertemente masculinizados como es el caso de la agricultura», explicó.

Clara Cidón, de EsProyecto, destacó la gran relevancia de las jornadas organizadas por CASI y el objetivo que se buscaba en cuanto a la igualdad en las empresas de dar a conocer como se trabaja internamente en esa materia, exponiendo, desde el punto de vista de la ética empresarial herramientas y medidas que se utilizan para seguir avanzando en ello y alzar a la mujer a puestos de responsabilidad.

La primera jornada la cerró Ana María Molina, CEO de Groditech, quien compartió su historia personal y profesional e insistió en hacer ver cómo los jóvenes se han tenido que reinventar en la agricultura a través de la tecnología y su uso. Molina destacó que el avance tecnológico estaba ya en el campo y que no era coda del futuro, sino de un presente que cada vez era más familiar en el sector y que llevaba a hacer de los invernaderos, lugares productivos mucho más sostenibles y rentables.

Las ponencias desarrolladas en la segunda jornada estuvieron a cargo de Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga y divulgadora científica sobre conservación de la naturaleza; el experto en agricultura de carbono Ricardo Beck y el conferenciante Emilio Duró, quienes pusieron de manifiesto que las Jornadas de CASI son el espacio ideal para reflexionar, aprender y avanzar hacia un futuro más consciente con nuestro entorno y que sostenibilidad de la agricultura almeriense se presenta como uno de los muchos retos en los que se trabaja desde CASI.