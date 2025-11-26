Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Flor de pimiento con presencia de Thrips parvispinus en un invernadero del Poniente. COAG

La amenaza de parvispinus lleva a plantear el primer paro biológico

La medida, recomendada por la Comisión de Técnicos de Coexphal, se presentará en el seno de la interprofesional Hortyfruta para que sea consensuada

JUAN SÁNCHEZ

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

La Junta Directiva de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL) ha acordado apoyar la realización de una parada ... biológica para la campaña 2026-2027, siguiendo la recomendación de la Comisión de Técnicos de Coexphal ante la situación extraordinaria que obliga a aplicar medidas excepcionales para contener el avance de la plaga Trips parvispinus y de la Araña roja, cuya rápida expansión está generando una creciente preocupación en el sector hortícola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 11 años en Cuevas del Almanzora
  2. 2 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  3. 3 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  4. 4 Tres detenidos en El Ejido en una operación con registros simultáneos por tráfico de drogas y armas
  5. 5 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Viajes a Ibiza y Madrid «de coste elevado y en efectivo» en 2016 y 2017
  7. 7 La muela, el indicio «demoledor» tras firmar un contrato millonario
  8. 8 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  9. 9 Roquetas organiza las I Jornadas de Ronqueo y Gastronomía del Pez Espada
  10. 10 Viajes a Ibiza y Madrid Â«de coste elevado y en efectivoÂ» en 2016 y 2017

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La amenaza de parvispinus lleva a plantear el primer paro biológico

La amenaza de parvispinus lleva a plantear el primer paro biológico