La amenaza de parvispinus lleva a plantear el primer paro biológico

La Junta Directiva de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL) ha acordado apoyar la realización de una parada ... biológica para la campaña 2026-2027, siguiendo la recomendación de la Comisión de Técnicos de Coexphal ante la situación extraordinaria que obliga a aplicar medidas excepcionales para contener el avance de la plaga Trips parvispinus y de la Araña roja, cuya rápida expansión está generando una creciente preocupación en el sector hortícola.

Aunque la Junta Directiva respalda el paro biológico, aún es necesaria la elaboración de una planificación definitiva, adaptada a cada municipio y a cada una de las zonas productivas de la provincia de Almería.

Además, Coexphal trasladará esta propuesta a la Interprofesional Hortyfruta y posteriormente solicitarlo a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con el fin de que todo el sector unifique los criterios y los protocolos a seguir en este paro biológico para la próxima campaña. La decisión se adopta tras analizar la evolución de los daños que está produciendo el Thrips parvispinus y la Araña roja, concretamente en los cultivos de pimiento.

Desde Coexphal consideran que la paralización temporal de la actividad productiva en determinadas superficies, acompañada de prácticas de higiene, sueltas masivas de fauna auxiliar y vacío sanitario reforzado, pueden suponer un freno determinante para interrumpir el ciclo biológico de los insectos y evitar que el problema se agrave en las próximas campañas.

La Junta Directiva de Coexphal hace además un llamamiento a todos los agricultores, cooperativas y empresas comercializadoras para actuar de manera unida y coordinada, priorizando la sostenibilidad del modelo productivo y la seguridad fitosanitaria del campo almeriense.

Esta medida fundamental debe reforzar la estrategia de control fitosanitario, pero debe ir acompañada del resto de medidas acordadas en la Mesa de Sanidad Vegetal de la delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Coexphal planteará en los próximos días un calendario orientativo y se coordinará con administraciones, centros de investigación y empresas de control biológico para maximizar la eficacia de la medida.

La asociación recuerda que el modelo de producción almeriense ha demostrado durante décadas su capacidad de respuesta frente a retos fitosanitarios y que la adopción de medidas colectivas, basadas en criterios técnicos, ha sido clave para consolidar un sistema agrícola sostenible, competitivo y reconocido en Europa.

Desde Coexphal hacen hincapié en que seguirán informando de los avances y anima al conjunto del sector a mantenerse alerta, reportar incidencias y seguir colaborando para seguir trabajando en la línea de sostenibilidad que caracteriza al campo almeriense.

La situación en el campo, fundamentalmente en la Comarca del Poniente, está siendo muy complicada con estas plagas en pimiento y que ya se extienden a pepino. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que en lo que concierne al Trhrips parvispinuns en la provincia «la incidencia de la plaga está siendo muy importante y afecta prácticamente al 100% de los cultivos de pimiento». No obstante, destaca que, según los datos actuales, la superficie arrancada se mantiene en torno al 1,5 por ciento de las más de 12.300 hectáreas plantadas, lo que demuestra que la lucha integrada sigue siendo «la mejor herramienta para combatir esta plaga y sostener la producción». Fernández-Pacheco reconoce «el esfuerzo» de todos los agricultores por controlar la plaga y lanza un mensaje de confianza, asegurando que «entre todos, compartiendo conocimiento de forma generosa en la Mesa de Expertos y trabajando coordinados como siempre, es posible superar este reto».

Durante una reciente visita a las instalaciones de la empresa Agrobío, el representante autonómicao ha puesto en valor «el papel fundamental que la innovación tiene a la hora de garantizar el futuro de la agricultura andaluza y la competitividad de modelos agrícolas como el almeriense». Acompañado por el equipo directivo de la empresa, el consejero conocía los procesos de producción de abejorros para polinización natural y de insectos beneficiosos para la lucha integrada de plagas. Fernández-Pacheco subrayaba que «Almería es hoy líder europeo en control biológico gracias a empresas como Agrobío, que llevan décadas apostando por la investigación y la sostenibilidad».

El consejero destacaba el proyecto promovido por la empresa para la creación del Parque Biotecnológico Agrobío, que será el mayor de Europa en su especialidad. La iniciativa ha sido declarada estratégica para Andalucía y ha sido asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que permitirá agilizar su tramitación. El proyecto generará 50 empleos durante su construcción y 250 en los primeros cinco años de explotación, con una facturación prevista de 60 millones de euros anuales, más del 60% vinculada al mercado internacional.

Fernández-Pacheco defendía que este parque «fortalecerá la sostenibilidad de los invernaderos, impulsará la transferencia de conocimiento, atraerá inversiones y consolidará Almería como referente europeo en biotecnología agrícola». Además, recordaba que el proyecto está plenamente alineado con el I Plan Estratégico para las Frutas y Hortalizas de Invernadero. Horizonte 2030, aprobado por la Junta de Andalucía.

Por su parte, el director de Agrobío, José Antonio Santorromán, destacaba que la industria auxiliar de la agricultura almeriense y, en concreto, la que se centra en el control biológico, son un pilar estratégico de nuestro modelo productivo». Subrayaba que este sector ha sido «clave» para mejorar la competitividad y garantizar la seguridad alimentaria.

Franklinothrips megalops, ¿arma definitiva?

A través del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural está probando en invernaderos experimentales de la provincia de Almería el control biológico con enemigos naturales del Thrips parvispinus, una plaga emergente de alto impacto en la horticultura protegida, que arrancó afectando a pimiento, pero que ya se ha trasladado a produciones de pepino y acecha a otros cultivos.

Las prospecciones en campo del Thrips parvispinus y la evaluación del depredador Franklinothrips megalops desarrolladas por el Ifapa están arrojando resultados positivos, por lo que actualmente se evalúa su eficacia en invernaderos experimentales con el objetivo de que los investigadores puedan corroborar los resultados preliminares. El objetivo final será un escalado en producciones mayores para comprobar su eficacia en invernaderos comerciales.

Se trata de un estudio enmarcado en un proyecto de investigación que busca soluciones locales, sostenibles y transferibles al sector para el control del Thrips parvispinus, una línea de trabajo coordinada por los investigadores Estefanía Rodríguez y Mario Porcel, y desarrollada entre los centros Ifapa de La Mojonera y de Málaga.

El Thrips parvispinus es una plaga exótica invasora detectada en España en 2017, primero en cultivos ornamentales del litoral mediterráneo y desde 2020 colonizando cultivos de pimiento en Almería. Esta plaga está causando daños directos y severos en los frutos, como deformaciones y cicatrices, lo que reduce su valor comercial y provoca pérdidas económicas relevantes.

En este contexto, los protocolos de Gestión Integrada de Plagas (GIP) y control biológico existentes hasta ahora no estaban ofreciendo resultados satisfactorios frente a esta especie, lo que ha impulsado la necesidad de estudiar a fondo su comportamiento en las condiciones locales.

Uno de los pilares del proyecto ha sido el estudio de la ecología y la dinámica poblacional de esta plaga, lo que resulta fundamental para diseñar estrategias eficaces de control. Estos trabajos han permitido conocer cuándo se producen los picos de población de Thrips parvispinus, cómo se distribuye esta plaga entre los distintos órganos de la planta, y que la flora asociada a los cultivos, utilizada para potenciar la biodiversidad, no actúa como reservorio, ya que la plaga muestra una marcada preferencia por el pimiento.

Otro de los ejes clave del proyecto ha sido la búsqueda, evaluación y cría de enemigos naturales autóctonos que puedan integrarse en programas de control biológico. Así, se destacan especies como crisopas y el depredador Franklinothrips megalops, ambos con potencial para ser producidos por biofábricas y utilizados comercialmente.