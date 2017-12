YouTube podría estar ayudando a pedófilos a compartir su material Una investigación del periódico británico 'The Times' pone en jaque a la página de vídeos Viernes, 29 diciembre 2017, 11:10

La 'National Society for the Prevention of Cruelty to Children' de Reino Unido advierte que se han adoptar medidas que protejan la intimidad de los menores en la red. Pero una investigación del 'The Times' ha puesto en jaque tal afirmación y de paso a YouTube.

Según publica el diario británico, la plataforma de vídeos más grande de la red, podría estar fomentando el uso de la misma por parte de pedófilos. En concreto, hacen referencia a que este tipo de personas lo que hacen es utilizar YouTube para compartir su material ilegal con menores.

De hecho, hace tan solo unos días un youtuber brasileño subió contenido de tinte pedófilo a YouTube. En él se le veía en actitud insinuante con una menor sobre la que hacía referencias a su ropa interior. Un vídeo que YouTube borró pero que no evitó que el pedófilo pudiese poner su correo electrónico como propaganda para compartir más vídeos.

No en vano, una diputada de Reino Unido ha puesto su mirada no solo en YouTube sino en otras redes sociales como Facebook, Twitter o incluso Google. En todas ellas se permite de algún modo compartir esa clase de contenido.

Por su parte YouTube se excusa a través de las propias páginas del 'The Times': "El contenido que pone en peligro a los niños es aborrecible y nunca lo hemos querido en YouTube. Tenemos políticas claras contra los vídeos que ponen a los niños en situaciones de peligro y hacemos que estas políticas se cumplan de manera agresiva“.