El 'WhatsApp' que te da dinero por usarlo y otras 7 aplicaciones rentables Aunque hay aplicaciones gratis y de pago, otras también te pagan si te las descargas IDEAL.ES Domingo, 2 julio 2017, 12:57

Con el verano ya en nuestras vidas son muchos los que apuran sus ahorros para poder irse de vacaciones, pero tranquilo si te falta dinero, ya que te vamos a ofrecer una opción fácil y sencilla de ganar dinero desde casa: haciendo uso de aplicaciones móviles.

Aunque no lo creas, no solo existen aplicaciones gratuitas y de pago, sino que también existen aquellas otras que te pagan por el mero hecho de usarlas, ¿quieres conocerlas? A pesar de que no pagan mucho, sigue leyendo porque a continuación compartimos la lista de AndroidPit de las aplicaciones que te pueden dar dinero con tan solo descargarlas. ¡Toma nota!

- Cash Pirate: consigue 2.500 puntos en ella y empieza a cobrar a través de PayPal. Estos puntos equivalen a 2,5 dólares, así que ya te puedes hacer una idea de cuánto pagan. En ella debes descargar otras apps, probar juegos, hacer encuestas, invitar contactos, o ver vídeos, entre otras tareas que te darán puntos.

- Google Opinion Rewards: en este caso no ganarás dinero físico, sino vales para gastar en apps de pago y juegos de Google Play. Básicamente tienes que contestar una serie de preguntas que te llegarán a través de notificaciones.

- App Trailers: esta aplicación te ofrecerá un dólar por cada 200 visionados de trailers de películas o vídeos de aplicaciones.

- Free my Apps: al igual que ocurría con Google Opinion Rewards, esta app tampoco te ofrece dinero, sino cheques para canjear en servicios como Spotify. Para ello deberás probar otras aplicaciones.

- Chad 2 Win: su función es muy similar a la de WhatsApp, es decir, sirve para chatear con tus contactos. La gran diferencia es que aquí ganarás dinero por cada conversación que abras y contacto que invites.

- PiniOn: con ella deberás completar misiones para canjearlas por dinero.

- Tapporo: esta aplicación te ofrece la posibilidad de ganar dinero invitando a amigos y realizando pruebas. El dinero lo puedes canjear en Amazon, PayPal o juegos de Facebook.

- AppNana: cada vez que te descargues una aplicación o veas un vídeo te dará 5 ‘nanas’. Partiendo de la base de que 250 ‘nanas’ son 25 céntimos de euro te puedes hacer una idea de cuánta paciencia necesitarás para ganar dinero con ella.