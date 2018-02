8 trucos de WhatsApp que debes conocer Ofrece muchas más posibilidades de las que usamos y conocemos IDEAL.ES Miércoles, 7 febrero 2018, 11:51

WhatsApp tiene muchos de trucos que la gente desconoce. Algunos ejemplos es que permite recuperar conversaciones, ver estados de forma anónima o poner negrita en los mensajes.

1 Negrita, cursiva y tachado

Si quieres poner negrita hay que poner el texto entre dos asteriscos. Por ejemplo: *negrita*. Si lo que quieres es cursiva repite la misma acción, pero con guiones bajos, en vez de asteriscos: _cursiva_. Y si tu intención es que se tache el texto, debes usar virgulillas, esos guiones con forma de onda: ~tachado~.

2. Leer estados de manera anónima

Los stories de Instagram se llaman estados en WhatsApp, y aunque todavía no están muy arraigados, cada vez su uso se está extendiendo más. Seguro que alguna vez has querido ver algún estado, pero no quieres que la persona que lo ha publicado sepa que lo has visto. Entonces, solo tienes que ir a ‘Ajustes’, ‘cuenta’, ‘privacidad’ y desactivar la opción ‘configuración de lectura’.

3. Silenciar un grupo

Muchas veces nos vemos obligados a estar en grupos que no queremos, o grupos en los que aunque queremos estar suenan constantemente haciendo que le quites todo el sonido al móvil y cuando te llaman para algo importante, de verdad, no te enteras. Pues existe la opción de silenciar un grupo. Entra a ‘información’, pulsa ‘silenciar’ y elige el tiempo que quieres que esté en este modo.

4. Saber quién leyó tus mensajes en un grupo

Solo tienes que mantener pulsado el mensaje que has enviado y seleccionar el símbolo de ‘información’. Entonces, te aparecerá un listado con la gente que recibió el mensaje y la que lo vió.

5. Saber si alguien te ha bloqueado

Para comprobar si alguien te ha bloqueado solo tienes que crear un grupo e intentar añadir a esa persona de la que dudas. Si puedes hacerlo deja de preocuparte, pero si WhatsApp no te deja es porque te ha bloqueado.

6. Recuperar conversaciones

Si desinstalas la aplicación y la vuelves a instalar recuperarás todas las conversaciones que se hayan guardado en la copia de seguridad.

7. Citar un mensaje

Muy útil en grupos donde las conversaciones se mezclan dando lugar a malentendidos. Si citas se sabrá perfectamente a qué parte de la conversación te referías. Para hacerlo solo debes mantener pulsado el mensaje que quieres citar y buscar la opción ‘Citar’, que normalmente está simbolizada con una flecha.

8. Enviar conversaciones por correo electrónico

Lo primero que debes hacer es abrir el chat, y luego presionar ‘menú’, ‘más’, ‘enviar por correo’ y, por último, elegir entre adjuntar con archivos o sin archivos.