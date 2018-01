El truco para usar dos cuentas de WhatsApp en el mismo móvil Una opción muy útil si quieres poder distinguir, por ejemplo, entre móvil del trabajo o privado IDEAL.ES Viernes, 26 enero 2018, 10:25

WhatsApp está presente diariamente en nuestras vidas. Pocas personas que tengan un smartphone no usan esta app. No obstante, con la proliferación de móviles que permiten tener dos tarjetas SIM instaladas, la posibilidad de tener dos números de teléfono a la vez está ahí. Por ejemplo, tener un número distinto para el trabajo y para la vida privada. Eso puede afectar también a WhatsApp y permitirnos que no tengamos que usar solo uno de los teléfonos para hablar con todos los contactos.

Por ello, si queremos distinguir entre contactos de uno u otro número a la hora de hablar por WhatsApp, ya es posible. Básicamente consiste en instalar una aplicación que nos permita clonar o copiar la app de WhatsApp. Algunas marcas como Samsung o OnePlus las llevan incluidas en sus modelos de Android de fábrica, pero si no tienen esta posibilidad o si quieres usar algo más sencillo, prueba Parallel Space.

Una app que básicamente duplica las apps que nosotros deseemos. Es decir, utiliza el espacio que sobra en nuestra memoria para almacenar ahí una copia de WhatsApp, Gmail o Facebook que nos permite que sean funcionales con otras cuentas de correo electrónico u otro número de teléfono diferente al que usamos actualmente.

El uso de Parallel Space es muy sencillo. Basta descargárselo de la tienda de Android y una vez lo tengamos en nuestro terminal, lo abrimos y en la opción que nos da para añadir apps, añadimos en este caso WhatsApp. Una vez hecho, nos permitirá abrir otra cuenta de WhatsApp paralela e independiente a la que tengamos de manera habitual.