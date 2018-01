El truco para leer los mensajes de WhatsApp borrados que triunfa entre los usuarios 00:37 Ya no podrán ocultarte nada si usas la herramienta correcta IDEAL.ES Miércoles, 3 enero 2018, 11:18

WhatsAppno para de innovar y 2017 lo cerró añadiendo otra de sus características más reclamadas: borrar mensajes. Aunque eso se podía hacer ya desde hace varios años, la novedad es que al borrar el mensaje, también puedes borrarlo para las personas con las que estás hablando. Sin embargo, quien no quiera perderse nada de lo que le han escrito, ya tiene una opción.

Se llama WhastRemoved y logra que no se escape nada de lo que hemos recibido. Basta con descargarse la app de manera gratuita e instalarla en nuestro terminal. Una vez iniciado el programa, éste va recogiendo los mensajes que nos llegan y guarda registro de los borrados.

La única pega con la que cuenta esta app es que solo lee las notificaciones de WhatsApp y no la aplicación como tal. Por lo que si no tenemos activas las notificaciones no podrá utilizar su potente herramienta que guarda lo que no hemos leído.