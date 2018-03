¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp? El truco para comprobarlo Algunas han podido ser configuradas por el usuario y no ser motivo de bloqueo IDEAL.ES Viernes, 9 marzo 2018, 11:22

La llegada de WhatsApp ha convertido a la aplicación casi en indispensable entre sus millones de usuarios. La herramienta nos otorga una infinidad de posibilidades y se presume que estas irán aumentando con el paso del tiempo. Se trabaja para ello día a día con nuevas actualizaciones. Una de las opciones de las que disponemos los usuarios es la de bloquear a otra persona para dejar de recibir notificaciones. También se está expuesto a ser bloqueado. ¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp?

Lo cierto es que se puede presuponer. Si alguien con quien sueles mantener conversaciones no responde, ves que los mensajes no llegan al destinatario o no ves su foto de perfil, es probable que sí, que hayas sido bloqueado. Pero hay cinco rasgos identificativos. Son estos:

1- No llega el doble marcador. Envías un mensaje y se marca con la pequeña ‘v’, pero no con la segunda.

2- No puedes ver su foto, su descripción o sus estados.

3- No puedes ver su hora de conexión ni si está en línea. Esto es lo que pasa realmente cuando bloqueas a un contacto.

4- No puedes añadirle a un grupo: A la hora de mirar a los agregados para añadirlos a un grupo, el contacto en cuestión no te aparecerá.

5- No puedes realizar llamadas de voz: Es posible que el otro terminal no disponga de conexión en ese momento. El truco para enviar un mensaje por WhatsAppa un contacto que te ha bloqueado.

Según recoge ‘ABC’, cabe destacar que de estas cinco, tres hayan sido configuradas por el usuario y, por tanto, no defina un bloqueo de libro. Compruebe todas estas situaciones y si se dan todas, es muy probable que te hayan bloqueado.