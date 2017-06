Richard Garriot, Fumito Ueda y Sam Lake, entre las estrellas de Gamelab Una imagen de 'The Last Guardian', el último juego de Fumito Ueda. «Traemos a creadores disruptores, que aportan cosas al ocio digital», dice Iván Lobo, director del congreso de videojuegos que se celebra del 28 al 30 de junio en Barcelona IKER CORTÉS Madrid Sábado, 24 junio 2017, 07:25

A lo largo del año son muchos los eventos relacionados con el mundo del videojuego, pero pocos pueden presumir de haber servido de impulso al desarrollo de la industria en nuestro país. Con doce ediciones ya a sus espaldas y una decimotercera en camino, Gamelab es una de las citas clave del sector. Rara vez, por no decir ninguna, la calidad de sus ponentes falla -Richard Garriot ('Ultima Online'), Fumito Ueda ('The Last Guardian') y Sam Lake ('Max Payne') están entre lo más granado de este año- y la cercanía de invitados, público y profesionales del sector contribuye a tejer una red de colaboraciones que, a menudo, se sale del congreso y acaba germinando en todo tipo de proyectos -coworking lo llaman-.

«Veo Gamelab como una evolución. Lo que hemos hecho en todo momento es estar muy en contacto con cuál era la situación del sector y tratar de anticiparnos un poquito a los siguientes pasos en esa evolución», explica Iván Lobo, máximo responsable del evento que tendrá lugar entre los días 28 y 30 de junio en Barcelona. Para su director, Gamelab fue primero un evento académico, después se convirtió en una suerte de ventana de oportunidades para los actores del sector y ahora ha evolucionado hacia «un lugar de inspiración». ¿El objetivo? «Plasmar ideas y proyectos que permitan a las empresas evolucionar sus herramientas de cara a plantear negocios competitivos a medio o largo plazo», resume Lobo.

En este sentido, el XIII Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo no tratará solo de enumerar las tendencias, sino de anticipar qué nuevos formatos y espacios de juego se pueden abrir a través de ellas. Según explica el director de la cita, el sector se encuentra ahora en un momento de expansión y convergencia con otros medios, por eso recomienda a los integrantes de la industria «mirar fuera del videojuego» y poner los ojos en el entretenimiento global. «Es vital aprovechar esa cercanía y esa capacidad de interconexión que ofrecen los videojuegos para crear nuevos formatos que involucren a más gente y sean más inclusivos». En su opinión, sólo a través de la creación de nuevas experiencias las empresas podrán atraer inversión y es en este sentido donde Gamelab actúa como «activador e iluminador de esos posibles caminos que tendrán que recorrer los profesionales de esas empresas».

Por eso, este año Gamelab trata de impulsar #gamechangers, una etiqueta que busca destacar a aquellos «inventores de formatos que exploran las fronteras de lo que ya se hace y tratan de aportar su granito de arena a esa expansión irremediable del ocio digital, personas disruptoras» tanto del presente como del pasado, continúa. Por Gamelab han pasado ya creadores como Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Will Wright, Peter Molyneux, Mark Cerny, Tim Schafer , Cliff Bleszinski, Hironobu Sakaguchi o Keiji Inafune pero dice Lobo que no les mueve el afán acumulativa. «Invitamos a todos ellos con un motivo, porque de alguna manera reflejan un espacio que aún está por recorrer. Nos intentamos fijar en planteamientos disruptivos y cuando traemos a desarrolladores clásicos, lo hacemos porque también han sido pioneros en algo y queremos reflejar esa mentalidad que les ha llevado a ser personas admiradas y lideres».

Ese afán lleva a menudo a Gamelab a adelantarse a momentos clave en la industria. Lobo pone un ejemplo: Niantic ya estuvo presente en el Gamelab Mobile World Congress, un año antes de que su 'Pokémon GO' enloqueciera al mundo.

Ponentes clave

Ejemplo de lo contrario es Fumito Ueda, uno de los creadores de videojuegos más interesantes. Sus obras más reconocidas y con las que se forjó su estilo, fueron 'ICO' (2001) y 'Shadow of the Colossus' (2005), ambos videojuegos para PlayStation 2, remasterizados más tarde para PlayStation 3. En el año 2016 salió al mercado 'The Last Guardian' para Play Station 4, uno de sus trabajos más ambiciosos.

'RiME', 'Alan Wake' y 'Ultima Online'.

Otros ponentes que forman parte del prestigioso elenco son Sam Lake, escritor de la franquicia 'Max Payne' y 'Alan Wake'; Hilmar Veigar director de 'EVE Online'; Mike Pondsmith, creador de 'Cyberpunk 2077'; y Dino Patti, creador de 'Limbo' e 'Inside', ofrecerán sus visiones sobre los retos y oportunidades de expansión del sector del videojuego. Otros de los nombres importantes de esta edición son Emmanuel Márquez, CEO de Starbreeze Studios, creador independiente y pionero en experiencias de realidad virtual fabricando su propio casco de inmersión conocido como StarVR.

Para recibir el Premio de Honor 2017, acudirá a Gamelab Richard Garriott, el legendario diseñador de videojuegos, empresario y pionero espacial. Creador de juegos como 'Ultima', 'Ultima Online' y 'Tabula Rasa', también se le atribuye la creación del término 'avatar'.

Por otro lado, una de las áreas que Gamelab mima con especial atención es el desarrollo independiente y para ello contará con Indie Hub, un espacio dedicado a este sector en el que además estará presente el mayor referente de la cultura del videojuego indie a nivel mundial, Rami Ismail, cocreador y desarrollador en Vlambeer, estudio independiente que publicó títulos como 'Nuclear Throne' o 'Radical Fishing'.

El mercado español estará representado por nombres como Enric Álvarez, co-fundador de Mercury Steam, estudio desarrollador de la saga 'Castlevania: Lords of Shadow'; Raúl Rubio, CEO y Director Creativo de Tequila Works, de plena actualidad por el lanzamiento de 'RiME'.