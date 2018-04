La Policía alerta contra el nuevo bulo del Samsung Galaxy S9 «Enhorabuena, has sido seleccionado al azar», reza el mensaje ANA ÁVILA Sábado, 14 abril 2018, 13:44

Los esperados Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus ya han llegado a toda España, los nuevos líderes del catálogo de Samsung están siendo el anzuelo de un nuevo bulo del que avisa la Policía Nacional.

Un mensaje en el que afirman que has sido seleccionado para probar el nuevo Samsung Galaxy S9 antes que nadie. «Enhorabuena, has sido seleccionado al azar. Estamos buscando a 20 personas», se puede leer en la imagen. El anuncio parece provenir de la página oficial de Samsung, pero no es así, como siempre su origen es una web falsa.

La cuenta oficial de la Policía Nacional ha publicado un tweet para prevenir de que se trata de un nuevo timo para robar tus datos.

«Has sido seleccionado para probar un #SamsungGalaxyS9Plus... ¡Va a ser que no! #NoPiques #phishing».

Como ya es costumbre, las fuerzas de seguridad informan de numerosos casos de fraude a través de sus redes sociales, como la reciente falsa oferta de trabajo de Leroy Merlín.