El polémico método de The Pirate Bay para recibir ingresos Algunos usuarios detectaron algo extraño en sus ordenadores, de modo que investigaron y descubrieron un código JavaScript que se ejecutaba para minar criptomonedas Jueves, 21 septiembre 2017

The Pirate Bay se ha convertido en el centro de la polémica, después de descubrirse el método utilizado para obtener ingresos: la minería de criptomonedas. Un método que, aunque curioso, no ha sido comunicado en ningún momento a los usuarios, de ahí las críticas a la famosa web de rastreo de material multimedia.

Al parecer, algunos usuarios de The Pirate Bay detectaron algo extraño en sus ordenadores, de modo que investigaron y descubrieron un código JavaScript que se ejecutaba para minar una de las criptomonedas más populares. No obstante, este proceso no se activa en todos los casos, pero los usuarios se han mostrado molestos por no haber recibido aviso alguno.

Los responsables de The Pirate Bay, por su parte, afirman que se trata de un proceso que se ejecuta en segundo plano y que está en periodo de pruebas. En teoría, se trata de una buena alternativa a los ingresos por publicidad, sin embargo, si varias webs lo utilizan es posible que colapsen los equipos de los usuarios. Por el momento, la web de rastreo se encuentra evaluando su funcionamiento.