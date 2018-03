¿Has perdido el móvil? Aplaude y lo encontrarás La app 'Clap fo Find my phone' permite así localizar un smartphone extraviado IDEAL.ES Viernes, 2 marzo 2018, 11:04

Una sensación extraña invade tu cuerpo. Sientes que algo falta. No sabrías decir concretamente de qué se trata pero rápidamente caes en la cuenta: no sabes donde está tu teléfono móvil. Lo buscas por todas partes, te llamas desde otro terminal y no suena porque lo has dejado en silencio. Por fortuna, ya hay una app que viene a solucionar este gran problema.

Si has perdido el móvil y no lo encuentras ni haciéndolo sonar, hay varias alternativas. Hoy os presentamos una que se llama 'Clap to Find my phone' y que como su propio nombre en inglés indica, basta aplaudir para que nuestro teléfono aparezca. Porque empezará a sonar inmediatamente.

La app está disponible en la tienda de Google Play y es completamente gratuita. Permite además configurar la sensibilidad de los sonidos que recibe para detectar la o las palmadas y de esa manera evitar que esté sonando cuando no queremos. Al mismo tiempo es muy útil para fijar horarios en los que el teléfono, pese a tener activada la opción de aplauso, no suene porque esté en modo 'No molestar'. Eso sí, para usarla deberás darle a la app unos cuantos permisos para que pueda acceder a la cámara o al sonido, por ejemplo.