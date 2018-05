El peligro de 'eliminar mensaje enviado' en Whatsapp que muchos desconocen La aplicación modifica el plazo para la gestión de la petición enviada para eliminarlos IDEAL.ES Lunes, 14 mayo 2018, 11:42

Ha sido una de las novedades recientes de WhatsApp. La aplicación ya otorga la posibilidad de suprimir mensajes enviados por error o como rectificación. Sin embargo, ahora ha trascendido el cambio en los límites de dicha funcionalidad. Se mantiene el plazo de 1 hora, 8 minutos y 16 segundos para poder suprimir un mensaje.

La condición indispensable, según recuerda 'ADSLZone', es que el otro usuario no haya leído dicho mensaje. También, además de esta y del tiempo, existía una condición adicional y es que al destinatario le llegase la petición de suprimir en el plazo máximo de 24 horas.

Cuando se procede a la supresión de un mensaje en WhatsApp, donde ha trascendido ese famoso punto negro que nunca debes tocar, dicha petición se envía a destinatario. Si tiene el teléfono conectado a Internet y aún no lo ha leído, entonces se suprime y no lo puede leer. Si no tiene el móvil encendido entra en juego ese plazo de 24 horas.

Si trascienden 24 horas desde que se envía la petición, no se procesa dicha eliminación. El otro usuario recibirá el mensaje. La novedad, como aquella que ha revolucionado los chats grupales, es que el plazo es de 1 día y 68 minutos. El resto se mantiene igual.