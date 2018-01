Si tienes un OnePlus puedes haber sido hackeado. ¿Cómo saberlo y arreglarlo? Se han sustraído los datos bancarios de los propietarios del terminal OnePlus 5T adquirido entre noviembre y este pasado 11 de enero IDEAL.ES Lunes, 22 enero 2018, 12:55

La marca asiática de móviles One Plus ha confirmado a través de sus canales oficiales la sustracción de datos bancarios de sus clientes. Una situación a la que se ha llegado tras conocerse hace una semana el ataque a sus sistemas. Por ello tuvieron que suspender las compras con tarjeta de crédito en su web. El problema estaba en un ‘malware’ escondido en la página de pago. Si usted es propietario de un terminal así puede saber si está o no afectado por el hackeo.

Se estima que unos 40.000 clientes hayan sido afectados. En concreto se apunta al terminal OnePlus 5T adquirido desde noviembre hasta el pasado 11 de enero. Eso sí, los usuarios que abonan con cuenta en PayPal no se han visto afectados.

Los usuarios recibieron cobros de pagos que no se estaban realizando. De ahí llegó una ola de reportes a la compañía china. Por tanto, deben hacer la comprobación pertinente de su cuenta bancaria. Hoy los pagos por PayPal siguen activos, no así los de cuenta bancaria.

Cómo arreglarlo

Como solución, desde OnePlus se han puesto en contacto con los usuarios que podrían verse afectados para solicitar la revisión de dichos movimientos. Se ha facilitado el contacto a través de correo electrónico para intentar solventar cualquier problemática. La cuenta es support@oneplus.net

También recomiendan que se solicite al banco el cambio de la tarjeta de crédito lo más pronto posible para evitar que los cargos se sigan repitiendo.