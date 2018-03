Ten cuidado: el móvil puede dañarse mientras te duchas Que pueda caer algo de agua no implica que puedan exponerse de forma continuada IDEAL.ES Sábado, 24 marzo 2018, 12:13

La radio tradicional como la conocemos parece que se ha quedado obsoleta para escuchar música ganando más importancia el móvil en todos los aspectos de tu vida, hasta para ducharse. Seguro que tu también alguna vez te has puesto la radio, lista de reproducción o Youtube mientras te duchabas. Pues bien, debes saber que el vapor acumulado por la ducha acaba afectando a la larga a tu smartphone.

Parece que como muchos móviles son “resistentes” al agua no hay que prestarle importancia a este tema. Sin embargo, que pueda caer algo de agua no implica que puedan exponerse de forma continuada al agua y con exceso de vapor y humedad. En Andro4All aseguran que los baños son un buen ejemplo de ello.

¿Por dónde puede dañarse? Por la estación de carga. Aunque es complicado que el agua se extienda por el interior si es posible que se acabe dañando, no solo en la estación de carga, sino los circuitos, pantalla, etc. Cabe destacar que esto ocurriría si tu dispositivo cuenta con certificado IP67 o IP68, de lo contrario el daño prácticamente está asegurado en un menor intervalo de tiempo. Además, como recuerdan desde Andro4All, es bueno tener en cuenta que la garantía no cubre este tipo de daños.