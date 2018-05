El misterioso círculo negro de WhatsApp que te bloquea el móvil Si te ha llegado un mensaje con un círculo negro y en el que pone 'Don't touch here', esto es lo que debes hacer IDEAL Viernes, 4 mayo 2018, 14:13

Puede que ya te ha pasado, pero si no es así estás a tiempo de saber lo que pasará si pulsas ese botón negro que te dice que no lo toques en un mensaje de WhatsApp. Todos sabemos lo difícil que es resistirse a la tentación de pulsar un botón en el que pone que no hay que tocarlo. Pues de esto se nutre precisamente la última broma viral que circula por WhatsApp.

'Don't touch here' dice el mensaje que está llegando a miles de teléfonos móviles en las últimas semanas a través de WhatsApp. El mensaje está acompañado por un círculo negro que la gente es incapaz de no pulsar.

Tras pulsarlo, aunque el mensaje dice que no lo hagas, el móvil se queda bloqueado, pero tranquilo no se trata de un virus. Simplemente es una broma que se basa en una gran cantidad de caracteres ocultos que WhatsApp no puede procesar y provoca que se bloquee.

Así que ya sabes tú decides si pulsas o no, pero conociendo que no es ningún virus, ni supone un riesgo real para el dispositivo, solo se quedará bloqueado durante un corto periodo de tiempo.