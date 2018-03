Lee tus mensajes de WhatsApp sin que lo sepa el remitente Una vez que te llega el mensaje, puedes arrastrar hacia abajo la barra de notificaciones para leer el WhatsApp de forma parcial o en su totalidad IDEAL.ES Lunes, 19 marzo 2018, 09:10

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada por muchos usuarios. En ocasiones te envían un mensaje y no te apetece contestar o bien que sepan que has visto el mensaje. Los clics azules de WhatsApp se chivan fácilmente de que has visto el mensaje y, si no contestas, le estás ignorando. Si quieres evitar esta situación te mostramos varios trucos para leer los WhatsApp sin que lo sepa el remitente.

Una vez que te llega el mensaje, puedes arrastrar hacia abajo la barra de notificaciones para leer el WhatsApp de forma parcial o en su totalidad. Pero también puedes poner el teléfono en modo avión, de manera que se impide la conexión WiFi o de datos y puedes ojear los mensajes. Otra opción clara es desactivar los clics azules. Para ello entra en la configuración de las notificaciones, ir a "cuenta", “privacidad” y desmarcar "confirmación de lectura". No sabrán si has leído los mensajes, por eso es mejor también desactivar la última hora de conexión.

Otra opción es activar la notificación emergente que te permite elegir las tres opciones que WhatsApp da para ver las notificaciones emergentes. Para habilitarlos se debe seleccionar en la aplicación "notificaciones", "notificaciones en la app", y escoger entre "nada", "tiras" que aparecen en la parte superior de la pantalla y desaparecen automáticamente, o "alertas" en el que el mensaje aparece en un recuadro de la pantalla del móvil sin tener que acceder a la aplicación para leerlo. Los móviles Android incorporan también un widget que, al activarlo te permite leer los mensajes de WhatsApp en una ventana emergente, aunque consume más batería.