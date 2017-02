'Tubecon': el gran día de los nuevos ídolos adolescentes

Cuadrar la agenda es muy difícil: hay tantas cosas ocurriendo a la vez en la ‘Tubecon’ que hay que hacer un ejercicio de ingeniería para llegar a los ‘youtubers’ favoritos de cada uno. Las puertas abrían a las dos de la tarde, pero desde las primeras horas de la mañana podían verse en la cola grupitos de jóvenes juntando las cabezas en torno a un programa, intentando decidir qué charla priorizar en cada momento.

Había mucho donde elegir: más de 200 creadores digitales se han concentrado este sábado en el WiZink Center de Madrid en una convención creada por los propios ‘youtubers’ para su público o, como ellos lo llaman, su ‘comunidad’. Con invitados especiales como Mercedes Milá, Amarna Miller, Rafa Méndez o Flipy, la convención ha acogido todo tipo de temáticas: libros, videojuegos, belleza, ciencia; y nombres como Mister Jagger, Lptrevijano o Christian Villanueva.

“Hola, amantes de la física. ¿Estáis ahí?”, ha preguntado Javier Santaolalla, a lo que el público ha respondido con un “Sí” más propio de un concierto de rock. Santaolalla, ‘youtuber’ de ciencia, hacía un experimento con la ayuda de Flipy. Mientras tanto, en el escenario principal, Christian Villanueva cantaba ‘Lose yourself’ a dúo con una ‘youtuber’ desde una pantalla.

En el escenario principal se sucedían los shows: sketches, magia, música. Han sonado las primera notas de una 'cover' de ‘Frozen’ y el público ha enloquecido; luego Lytos, campeón de España de ‘beatbox’, ha tomado el micrófono. Después de actuaciones musicales como la de David Rees o Rush Smith, Ruben Errebeene ha revolucionado el WiZink center con sus ‘Spice Girls drags’, un espectáculo de drag queens.

A un lado de la pista, los fans hacían cola pacientemente para conocer a sus ídolos en los ‘Meet & Greets’: no había empujones porque todos sabían que iban a poder saludarlos, ya que tenían que inscribirse previamente. Al llegar, un abrazo, una foto y alguna que otra lágrima, aunque muchos de ellos ya habían conocido a sus ‘youtubers’ favoritos en alguna quedada anterior.

El antes llamado Palacio de los Deportes da mucho de sí. “Es demasiado grande”, comentaban entre ellas unas chicas al moverse de un área a otra. “Te pierdes. Hubiera sido mejor un sitio más manejable”. Otra pareja de chicas preadolescentes pasaba corriendo por ese mismo pasillo. “Me ha encantado, me ha encantado”, decía una casi sin aliento, refiriéndose a la charla que acababa de ver. “Pero corre que nos quedamos sin sitio”. No hay tiempo para descansar.

Para que no les molestasen, los más jóvenes podían dejar a sus acompañantes en el ‘Parking para padres’ habilitado expresamente con ese propósito. En esa zona había charlas pensadas para un público algo mayor. Podían aprender ‘Qué ven mis hijos en Youtube’ o ver un panel sobre bullying. En el ‘Panel adultos’, la estrella del porno Amarna Miller hablaba de su nuevo canal de Youtube donde, además de desestigmatizar su trabajo, quiere hablar sobre feminismo, economía sostenible y medio ambiente.

También eran en su mayoría padres los que ocupaban la grada del escenario principal, disfrutando igualmente del espectáculo pero con más distancia, literal y figuradamente: su paciencia contrastaba con la actitud enloquecida de sus hijos adolescentes. La pista del escenario, sin embargo, no estaba llena; no es ese tipo de evento. La gracia de convenciones como esta es que los fans pasean por los pasillos y se cruzan con sus ídolos. Les abrazan, les cuentan cosas, se sacan fotos. Ahí está la diferencia de estos nuevos ídolos adolescentes con las 'celebrities' “tradicionales”, cantantes y actores a los que probablemente no conozcan nunca.

Porque ese es el mensaje de la 'Tubecon': los ‘youtubers’ que tanto idolatran los jóvenes son gente normal, como ellos. Por tanto, cualquiera puede ser un creador, de ahí muchas de las charlas de la convención: “Empezar en Youtube”, “Consejos de edición”, “Cómo tratar con marcas”. Pero también querían dejar claro que ser ‘youtuber’ es algo muy amplio: se puede ser una actriz porno defendiendo el medio ambiente, una experta en maquillaje que enseña a hacerse las sombras de ojos o, simplemente, una persona que cuenta cómo le ha ido el día. Hay sitio para todos.