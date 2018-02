Llega el nuevo botón de "no me gusta" de Facebook. ¿Cómo funciona? La firma tecnológica estaría probando esta opción en el 5% de los usuarios de Estados Unidos IDEAL Viernes, 9 febrero 2018, 13:37

Facebook quiere sumar al típico botón de 'me gusta' y a los estados que expresan sentimientos como 'me enfada' el botón de 'no me gusta'. Ya está probándolo en algunos usuarios estadounidenses para comprobar su impacto.

Desde el principio se ha planteado en esta red social añadir un botón de 'no me gusta', pero nunca se ha llevado a cabo porque puede ser un caos en las conversaciones, aunque es una opción que demandan mucho usuarios.

Según ha desvelado el medio 'Techcrunch', la red social está trabajando para poder rechazar los comentarios inapropiados y ocultarlos de las conversaciones. Una decisión que a algunos no gusta demasiado, porque puede entrar en el terreno de la censura e implicaría que Facebook tome partido directamente en los contenidos que en él se publican. La red podría empezar a ser responsable del contenido que en ella se publica.

El nombre que recibiría este botón de 'no me gusta' sería Downvote, algo así como voto negativo en su traducción al español. Sin embargo, Facebook ha negado que tenga realmente una función de 'no me gusta', y su única opción sería la de calificar un comentario determinado como 'ofensivo', 'engañoso' o 'fuera de lugar'. Una medida que se puede relacionar con el objetivo de evitar las noticias falsas.

El 5% de los usuarios estadounidenses ya podrían estar disfrutando de esta nueva opción, según el medio antes citado.