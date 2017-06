La esperada novedad de la próxima actualización de WhatsApp que está al caer Así lo afirman los desarrolladores de la aplicación, que han explicado en la web oficial cómo funciona esta nueva opción IDEAL.ES Miércoles, 28 junio 2017, 02:50

Después de varios meses anunciando esta novedad, parece que finalmente se hará realidad: la esperada nueva función de WhatsApp que permite anular mensajes enviados ya se podrá usar, por fin, a partir de la próxima actualización.

Así lo afirman los desarrolladores de la aplicación, que han explicado en la web oficial cómo funciona esta nueva opción. Según explican, al pulsar sobre el mensaje aparecerá la opción “anular”, después solo tendremos que confirmar y el mensaje será eliminado y sustituido por otro de anulación.

Para poder realizar este proceso es necesario que, tras enviar el mensaje, transcurran al menos 5 minutos y, una vez eliminado, no se enviará notificación para informar del cambio. No obstante, no se garantiza que el receptor no haya leído el mensaje con anterioridad.

Un inconveniente que se presenta para sus usuarios, sobre todo al principio, es que para que se puedan anular los mensajes es necesario que las dos personas de la conversación tengan la misma versión de WhatsApp instalada.