Los 7 errores que no debes cometer al realizar una compra por Internet Para comprar online es necesario tomar algunas precauciones, para no ser víctimas de una estafa IDEAL.ES Martes, 1 mayo 2018, 00:29

Las compras en Internet se han disparado en los últimos años de una forma vertiginosa, debido a la comodidad que supone adquirir el producto que queremos sin movernos del sofá. No obstante, para comprar online es necesario tomar algunas precauciones, para no ser víctimas de una estafa, y no cometer los siguientes errores:

1. Realizar las compras en un dispositivo sin antivirus. De lo contrario, nos exponemos a infectar nuestro ordenador, móvil o tablet.

2. No comparar precios antes de realizar una compra. Es muy probable que encuentres el mismo producto a un precio mucho más bajo, si antes investigas un poco por Internet.

3. No comprobar si es una web de confianza. Utiliza siempre páginas confiables o en webs oficiales y desconfía de páginas con dominios desconocidos.

4. Fiarse de los descuentos desorbitados. Si encuentras un producto muy rebajado, busca en Google su precio real para asegurarte de que no te están engañando.

5. No fijarse en la encriptación. Si la web no cuenta con encriptación de tipo SSL (secure sockets layer) no adquieras ningún producto en ella. Comprueba siempre que la URL contenga HTTPS (no HTTP) o busca un candado en la barra de dirección.

6. Aportar más datos de la cuenta. Sospecha si te piden datos irrelevantes para realizar la compra, podrías estar siendo víctima de un robo de datos.

7. No saber distinguir las promociones imposibles. Si te parece demasiado bueno para ser verdad, no lo compres.