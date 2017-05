Bruselas multa a Facebook con 110 millones por engañar sobre WhatsApp

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 110 millones de euros a Facebook por haber proporcionado información "inexacta o engañosa" en 2014 para que los funcionarios comunitarios de Competencia les permitiesen comprar WhatsApp por 19.000 millones de dólares (en torno a 17.000 millones de euros). Entonces, el comisario europeo era Joaquín Almunia. Ahora lo es Margrethe Vestager, el azote danés. Eso sí, el proceso de adquisición no se pone en duda.

El 21 de diciembre pasado, el Ejecutivo comunitario anunció la apertura de un pliego de cargos contra la compañía de Mark Zuckenberg que, en la práctica, suponía el primer paso de un expediente que podía culminar en una multa de hasta el 1% de la facturación de la compañía. Así ha sido. Según las estimaciones que se manejaron entonces hablaban de una horquilla de entre 100 y 200 millones de euros en el peor de los casos. Al final, ha sido de 110.

"Esta decisión adoptada envía a las empresas una clara señal de que deben cumplir todos los aspectos de las normas sobre concentraciones de la UE, incluida la obligación de proporcionar una información correcta. Además, impone una multa proporcional y disuasoria a Facebook. La Comisión debe poder tomar decisiones sobre los efectos de las concentraciones en la competencia con pleno conocimiento de los hechos exactos», ha recalcado Vestager en un comunicado.

24.000 millones de facturación

¿Qué ha pasado? El quid del pliego de cargos se circunscribe a agosto de 2016. Fue entonces cuando lo que no podía ocurrir, sucedió. En una de sus actualizaciones de uso y su política de privacidad, WhatsApp informó de la posibilidad de vincular los números de teléfono de sus clientes con sus perfiles en Facebook. Se da la paradoja de que en 2014, los propietarios de la red social juraron y perjuraron que la vinculación automática de los clientes de ambas compañías era imposible, que no podían hacerlo. Y esto es lo que los funcionarios de Competencia no se creen.

Esta decisión generó muchas críticas entre usuarios, competidores y organismos comunitarios. Así, a finales de octubre, las agencias de protección de datos de los 28, agrupadas en el llamado Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT29), anunciaron el envío de una carta a Jan Koum, consejero delegado y fundador de WhatsApp, en la que mostraron su "seria preocupación" por lo que estaba sucediendo.

Facebook, lógicamente, lo niega todo y aseguró en diciembre que siempre ha actuado de "buena fe". "Siempre hemos proporcionado información precisa sobre nuestras capacidades técnicas y nuestros planes", recalcó la compañía en un comunicado en el que tiende su mano a Bruselas y se felicita de que el proceso de adquisición de WhatsApp no se vea afectado. Esta es la clave. Al fin y al cabo, ¿qué son 110 millones para Facebook, que facturá cerca de 27.000 millones de euros al año?