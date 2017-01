Amazon plantea almacenes sostenidos por un zepelín

Las ideas de Amazon no tienen fin. La compañía fundada por Jezz Bezos mantiene varias líneas de investigación que parecen de ciencia ficción pero que se han planteado para seguir a la vanguardia de los avances empresariales. Una de las patentes presentadas por la empresa de Seattle incluye la creación de unos almacenes flotantes sostenidos por dirigibles para poder tener accesos a sus productos con mayor rapidez. Estos zepelines podrían ascender hasta los 45.000 pies de altura, según los investigadores de Amazon y la ventaja sería que este tipo de vehículos se puede desplazar con suavidad con poco gasto de energía.

Otra opción que contemplan los pensadores de Amazon es una red de túneles subterráneos para distribuir sus mercancías. Según el planteamiento depositado en el registro de patentes de Estados Unidos, el sistema «evitaría la tradicional congestión de los centros de transporte». La empresa de Jezz Bezos todavía no se ha decidido si se emplearía una cinta transportadora o un sistema de raíles.

Mäs información Amazon realiza su primera entrega de paquetes usando un dron

No es la primera vez en que Amazon experimenta con nuevos sistemas de transporte. Su última idea revolucionaria consistió en una flota de drones para repartir sus paquetes en el mismo día de solicitud en el lugar designado por el cliente. La compañía estadounidense ya probó con algún trayecto de prueba, pero todavía no se ha desarrollado debido a los múltiples problemas legales y la dificultad para manejar y extender la red. De hecho, algunos acusaron a la empresa de Jezz Bezos de anunciar un procedimiento que no se pondría en funcionamiento de manera general porque se trataba únicamente de una campaña de marketing para llamar la atención sobre sus ideas.