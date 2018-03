Los auriculares que te ayudarán a bajar de peso El producto tiene garantía de devolución del dinero en 90 días si el cliente no queda satisfecho LAURA CANO Lunes, 19 marzo 2018, 09:11

Modius Health, empresa del norte de Irlanda, ha desarrollado unos auriculares que prometen ayudarte a bajar de peso, según indican sus propios creadores, ya que estimulan la parte del cerebro asociada con el metabolismo y el almacenamiento de la grasa.

El dispositivo se llama Modius, cuesta 419 euros y se puede comprar a través de su propia página web, aunque la demanda que ha tenido ha hecho que hasta abril no se envíen nuevos pedidos. El producto tiene garantía de devolución del dinero en 90 días si el cliente no queda satisfecho.

Los auriculares se presentaron el pasado mes de enero en la feria de tecnología CES de Las Vegas, se han desarrollado por neurocientíficos y se ha financiado gracias a una campaña de crowdfunding en Indiegogo, donde han llegado a vender hasta 2 millones de unidades.

Los extremos de los auriculares no se colocan sobre las orejas, sino que se apoyan justo detrás gracias a unos parches que generan pulsos eléctricos de baja intensidad que el cerebro interpreta como una señal para adelgazar. "Hay un área en el cerebro que se llama hipotálamo y es realmente una estructura central que controla cosas como el apetito, la tasa metabólica, hormonas metabólicas y, en última instancia, determina la cantidad de grasa corporal que se almacenará naturalmente", ha explicado el doctor McKeown, líder del equipo de investigadores, en declaraciones a la cadena BBC.

Sus creadores se han basado en investigaciones de la NASA de los años 70, así como otros estudios más recientes, que determinaban que la estimulación vestibular causa una reducción significativa en la grasa corporal. Partiendo de esa base, los resultados que obtuvieron tras realizar pruebas en un laboratorio de la Universidad de California fueron positivos: "Hemos registrado pérdidas de 5,4 kg-6,8 kg durante un período promedio de ocho semanas", ha indicado el doctor McKeown.

No obstante, en su apartado de Preguntas Frecuentes, la compañía sostiene que el uso de este aparato no debe implicar el fin de una alimentación sana o de la práctica de algún deporte. "No existe un sustituto para los hábitos alimenticios nutritivos y la actividad física regular. Animamos a todos a adoptar una actitud saludable hacia la pérdida de peso y hemos creado nuestra comunidad Modius Life precisamente por este motivo", matizan.