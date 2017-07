21buttons, EL paradigma de 'Lo veo, lo quiero' Es más que una red social, combina inspiración, compras y además te puede hacer ganar dinero. Mery Turiel, la influencer de moda, nos cuenta más sobre 21Buttons 01:55 ANA ÁVILA Granada Lunes, 10 julio 2017, 01:26

Vestir como las celebrities ya no es un quebradero de cabeza, ni siquiera necesitas ir al centro comercial y cargar con muchas bolsas. Ahora todo esto está en la palma de tu mano, bueno, más bien en una app para el móvil. Con esta app podrás copiar un look entero con apenas unos clicks, ¿cómo hacerlo?, la respuesta es 21Buttons.

Además una de sus buttoners del momento, Mery Turiel, nos cuenta cómo es su relación con 21Buttons y cómo ve ella el futuro de las compras.

¿Qué es 21Buttons?

21Buttons es la mezcla perfecta entre red social, moda y compras. Consigue estar al día de las últimas tendencias, mientras compartes los estilismos de tus usuarios favoritos, guardas y combinas prendas fácilmente y compras las que más te gusten con un solo clic.

¿Cómo funciona?

Una vez descargada 21Buttons y hecho el registro, puedes empezar a seguir a tus influencers y amigos. Mira sus fotos y haciendo clic sobre la etiqueta de la prenda podrás acceder a toda su información detallada: incluyendo la marca, el modelo, el precio o los colores en los que está disponible. 21Buttons no solo inspira, con solo un clic más puedes acceder directamente a comprar la prenda, guardarla en tu wishlist o en uno de tus 'armarios'.

Esto no es todo, subiendo cualquier look a tu cuenta, y por cada usuario de la applicación que compre las prendas a través de tus etiquetas, tendrás una comisión económica.

Con 21Buttons puedes rentabilizar tus fotos y ganar dinero al instante

¿Por qué querrás usarla?

La gran mayoría de influencers españoles ya están en 21Buttons, Dulceida, Jessica Goicoechea, Paula Ordovás, Mery Turiel, Alex Domenech o María Pombo, entre otros muchos, son los buttoners a los que podemos copiar el look con clics.

21Buttons está creciendo a pasos de gigante. Las descargas no paran de crecer; será porque todas las influencers anuncian en Instagram que dejan sus prendas en 21Buttons y el 'lo veo, lo quiero' manda. No dejarás pasar la oportunidad de descargarte la app y poder comprarla.

Hablamos con... Mery Turiel, la influencer del momento

A sus 24 años Mery Turiel cuenta ya con 411.000 seguidores en Instagram () y 439.000 en 21Buttons.

Esta madrileña cuelga en Instagram y 21Buttons sus compras y todos los chollos que encuentra. Cada vez que sube una prenda sus seguidoras corren a comprarla, y esto es real porque la prenda suele agotarse al día siguiente o quedase con muy pocas tallas.

Mery Turiel no solo inspira y ayuda a sus seguidoras con la moda, también con decoración e incluso escribe sus propios textos en @meryturielsoler.

Mery Turiel es uno de los mejores ejemplos de cómo apps como 21Buttons pueden tener efectos inmediatos en la moda o las compras.

-¿Qué se siente al poder llegar a agotar una prenda con solo publicarla en tus redes?

-Muchas veces no soy consciente de esa respuesta por parte de la gente que me sigue, ni de esa influencia porque como no ves a las personas desde casa hacer ese "click" en comprar no te haces a la idea. Para mí es sobretodo una satisfacción ver que alguna prenda, que a mí en concreto me gusta, se agota; porque veo el trabajo de crear un look recompensado y me hace feliz que guste lo que hago.

- ¿Crees que recibes de tus seguidoras todo lo que le das? ¿Y de las marcas?

-Soy una fiel seguidora de la teoría del karma, pero creo que en este caso lo que yo aporto se me devuelve de una manera mucho más valiosa para mí, que es con el cariño de las personas que me siguen y que aprecian lo que hago. Aunque nunca viene mal compartir algo y que la vida te lo devuelva con esa prenda que tanto te gustaba mega rebajada- jaja-. En general no puedo estar más contenta con mi relación con las marcas. Selecciono solo aquellas con las que me siento cómoda trabajando, marcas que yo usaría realmente y creo que eso se nota en mi relación con ellas.

-¿Cuánto puedes llegar a ganar con uno de tus looks en 21Buttons?

-Es algo difícil de calcular porque depende de muchos factores.

-Pocas influencers tienen tanta interactividad con sus seguidoras, ¿cómo crees que que 21Buttons puede contribuir a esto y al 'Turikarma'?

-Creo que a la gente que te sigue se le debe cuidar como una forma de agradecerles todo lo que te dan. No entiendo otra forma de relacionarme con las personas que me siguen, (en su mayoría chicas que siento como si fuesen mis amigas y a las cuales les cuento las que cosas que descubro y que me gustan), facilitándoles el trabajo y ayudándoles a encontrar las cosas que enseño. 21buttons es una app que me ha ayudado mucho en ese sentido y que nos hace la vida más cómoda a mí y a mis seguidores.

-¿Cuál crees que es el futuro de apps como esta en la moda?

-Creo que una app como 21buttons es tan útil y con un valor tan real que está cambiando la forma de entender la compra online. Ha llegado para quedarse y le auguro un futuro prometedor.

Innovación y futuro marca España

Tan rápido como crece la app crece su plantilla de empleados; se necesita de mucho personal tecnológico para mantener al día la app. Desde septiembre de 2015, esta empresa de jóvenes emprendedores catalanes, ha pasado de 15 empleados, a principios de 2017, a duplicar su plantilla hace unos meses y ha formado parte de la mayoría de los eventos de moda del país.

Con los buenos resultados que están teniendo en España ahora quieren abrirse a Europa; países europeos que destaquen por la moda y por sus influencers, así es cómo la app ya cuenta con tres versiones, español, italiano e inglés.

'Viste lo que viste', el nuevo spot de 21Buttons

La aplicación ha desnudado a Aida Domenech (@dulceida), Jessica Goicoechea (@goicoechea22) y Sergio Carvajal (@sergiocarvajal7) para su primer spot publicitario. Drop & Vaseha ha sido la agencia de publicidad elegida para realizar el spot titulado 'Viste lo que viste'.

Los tres influencers que cuentan con más de medio millón de seguidores en Instagram han recorrido desnudos las calles de Barcelona. Eligen los looks de las personas que ven por la calle e inmediatamente se encuetran vestidos con su ropa.