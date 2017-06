5 cosas impensables que puedes hacer con una impresora 3D

La tecnología avanza a pasos agigantados y si hace 10 años hablar de forma gratuita con amigos y familiares a miles de kilómetros de distancia era imposible, hoy día es algo normal que podemos poner en práctica sin problema. Así pues, no cabe duda de que la tecnología está dando cada vez más poder al usuario de a pie, al consumidor tradicional, que de la noche a la mañana gracias a la tecnología e internet puede convertirse en todo un empresario si así lo desea.

El usuario tiene cada vez más poder, algo que dejan claro inventos como las impresoras 3D y los drones, que si bien hasta hace unos años su uso ha estado reservado para fabricas y empresas, actualmente existen varios modelos en el mercado aptos para uso doméstico. Sin embargo, pocas personas son conscientes del increíble alcance de estos aparatos, especialmente en el caso de las impresoras 3D, y es que no solo puedes construir con ellas maquetas y pequeños objetos, sino incluso tejidos bioadaptables o casas, algo que hasta hace unos años habría sido inimaginable con una simple impresora.

A continuación te contamos cinco cosas impensables que puedes hacer con una impresora 3D.

1. Figuras

Los amantes de las series de televisión y el cine tienen un importante aliado en las impresoras 3D, ya que con ellas podrán recrear si así lo desean sus propias figuras de plástico u otro material que sea apto para el aparato. Así pues, podrán diseñar los rostros y cuerpos de sus personajes favoritos de forma sencilla y barata. ¿Hay alguna figura que te gustaría que sacaran y no lo hacen? ¡A qué esperas, hazlo tú mismo!

2. Ropa

Aunque no lo creas, las impresoras 3D también son capaces de elaborar ropa. Eso sí, quizá la comodidad no es una de sus ventajas, pero podrías tener calzado y prendas hechas a base de un material plástico muy similar al que por ejemplo muestran las tradicionales cangrejeras de verano con las que muchas personas, y especialmente niños, se meten en la playa.

3. Órganos humanos

No es ninguna broma, actualmente se está trabajando en la bioimpresión, una técnica que consiste en imprimir réplicas funcionales de órganos humanos para realizar trasplantes. Aún no se ha podido averiguar cómo conseguir que un órgano de plástico funcione como uno humano, pero es un campo en el que se está avanzando mucho, ya que por ejemplo se han realizado prótesis con impresoras 3D para personas que si bien no han perdido ningún órgano, sí han perdido alguna extremidad. Con la rapidez con la que avanza la ciencia estamos seguros de que en breve sabremos algo más de esta revolucionaria técnica.

4. Cámara réflex

Si la fotografía es una de tus pasiones pero no quieres gastarte los 300 euros que como mínimo cuesta una cámara, también puedes elaborar una réflex analógica tú mismo con una impresora 3D. Todas sus piezas son imprimibles, por lo que podrás tener tu cámara en menos de 15 horas y de forma sencilla. Busca el diseño en internet y lánzalo a tu impresora 3D, ya nos contarás qué tal sale el invento.

5. Cabezal para la ducha

A veces cuando se nos rompe el cabezal de la ducha toca llamar al fontanero y cambiarlo, lo que se traduce en un constante desembolso de dinero. ¿Y si lo cambias tú mismo? Hay miles de vídeos en YouTube que te enseñan a hacerlo, pero es que además tampoco tendrás que gastar en comprar un nuevo cabezal de ducha, ya que si tienes una impresora 3D podrás imprimirlo de forma fácil y sencilla.

Quizá ahora mismo estás algo confuso porque no asimilas cómo pueden salir estos objetos de una impresora, pero es que debes saber que no es una impresora común. Se trata de una máquina que funciona con diseños 3D, es decir, la impresora capta el diseño y gracias al material que incluye, normalmente plástico, comienza a montar dicho diseño por capas y sobre una base. Básicamente convierte un prototipo 2D en uno real, creando una réplica exacta.

Los resultados son realmente fantásticos, por lo que hacerte con una puede ser una excelente inversión a largo plazo. ¿Te animas?