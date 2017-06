El truco para enviar un mensaje de WhatsApp a alguien que te ha bloqueado

Bloquear a determinados contactos en WhatsApp es una opción a la que podemos acceder desde la primera versión de la aplicación, sin embargo, son pocos los usuarios que saben que es posible enviar un mensaje a alguien que nos ha bloqueado.

Aunque no debemos hacerlo, dado que si nos han bloqueado es porque no quieren hablar con nosotros, lo cierto es que la posibilidad existe. No obstante, es necesaria la intervención de una tercera persona que tenga entre sus contactos al destinatario al que pretendes enviar un mensaje, pese al bloqueo.

El truco consiste en la creación un grupo de WhatsApp, por parte de esa tercera persona, en el que incluya al emisario y al receptor de tan deseado mensaje. Una vez creado, el tercero en discordia debe abandonar la conversación, dejando el grupo activo y con la posibilidad de que la otra persona reciba tus mensajes.

Se trata de un truco efectivo para poder recuperar el contacto con esa persona que te ha bloqueado, sin embargo, si sigue queriendo mantener las distancias, lo más probable es que salga del grupo sin ni siquiera responder.