Así puedes averiguar qué cargador es más rápido que otro recargando tu móvil

Vivimos en la era de la comunicación, lo que se traduce en que prácticamente vamos pegados a nuestro Smartphone, un dispositivo que no solo nos permite llamar o enviar mensajes, sino que incluso podemos jugar a videojuegos con él, ver vídeos, editar documentos y en definitiva, realizar un sinfín de acciones que, aunadas a la consulta de internet y redes sociales, en la gran mayoría de ocasiones dejan la batería de nuestro teléfono a cero en cuestión de pocas horas.

Seguro que te ha pasado alguna vez que has aprovechado la batería de tu Smartphone al máximo, esta se ha agotado y después has necesitado cargarlo rápidamente. La realidad es que aunque no lo creas existen cargadores de móviles que son más rápidos que otros, algo que depende de varios factores, aunque principalmente del fabricante y la capacidad de carga de tu dispositivo.

Según AndroidPit el fabricante es el que se encarga de colocar un cargador específico a cada teléfono en función de la intensidad de carga que soporta el dispositivo. Así, si quieres averiguar la intensidad de carga que es capaz de soportar tu móvil bastará con que mires la letra pequeña del cargador que le acompaña, la cual suele aparecer en el lateral del cargador.

Concretamente debes hacerlo en la zona que pone ‘OUTPUT’, que a su vez tendrá dos valores; Voltios, la cifra en la que deberemos fijarnos a la hora de utilizar otros cargadores, ya que si un cargador supera la misma puede fundir nuestra batería, y Amperios, la cifra que nos indicará a la velocidad a la que cargará la batería, por lo que cuantos más amperios, más rápida será la carga.