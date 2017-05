¿Cómo puedes saber si te ha afectado 'Wannacry'?

Un ataque informático "sin precedentes" está afectando a ordenadores de al menos 150 países desde el viernes, perturbando el funcionamiento de numerosas empresas y organizaciones, incluidos algunos hospitales británicos, el constructor de autos francés Renault y el sistema bancario ruso.

Desde Rusia a España y desde México a Vietnam, decenas de miles de ordenadores, sobre todo en Europa, se vieron infectados desde el viernes por un programa de "ransomware" que se beneficia de un fallo del sistema operativo Windows, divulgado en documentos pirateados a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA).

Es difícil que este programa pase desapercibido ya que bloquea tus archivos y te obliga a pagar una suma de dinero en bitcoins. Si no se paga la cantidad exigida, es complicado que se pueda recuperar el acceso a los archivos

En la mayoría de los casos se ha solicitado el pago de unos 300 dólares en un plazo de tres días, y si el usuario no paga, el precio del rescate se duplica. Aún así, expertos y autoridades aconsejan no pagar, pues no es seguro que eso garantice la recuperación de los ficheros. El virus combina por primera vez los elementos de un programa maligno y de un gusano informático