¿Por qué Whatsapp no me funciona? Caídas, errores y mensajes que no llegan

La caída del servicio que WhatsApp sufrió la pasada semana a nivel mundial provocó las quejas de millones de usuarios, que no pudieron hacer uso de la aplicación durante horas. Muchos de ellos dudaron sobre si el fallo se debía a una caída del servicio o si era un fallo puntual y, es que, la imposibilidad de recibir o enviar un mensaje es un fallo tan habitual como los siguientes:

- Mensajes que no llegan: Si esto ocurre, vamos al menú “ayuda”, donde comprobaremos el estado del servicio. Si, aparentemente, todo es normal, lo más probable es que se haya producido un problema puntual en el servidor que sólo nos afecte a nosotros o que nuestro dispositivo esté sufriendo un fallo de conexión.

- Notificaciones que no se reciben: es muy habitual que, cuando tenemos la pantalla apagada, no nos lleguen las notificaciones de los mensajes o no suenen. Si esto sucede, en primer lugar, comprobaremos si nuestro dispositivo tiene una configuración que impida el funcionamiento de aplicaciones en segundo plano. Para solucionarlo, muchas veces basta con acudir a los ajustes de ahorro de energía para desactivar la restricción de uso de datos de fondo para WhatsApp.

- Archivos que no se pueden descargar: la falta de capacidad o un fallo en la conexión suelen ser los motivos más habituales. Para solucionarlo, entramos en ajustes -> aplicaciones -> WhatsApp y comprobamos si el almacenamiento está activo en la aplicación.

- No llega el mensaje de activación de WhatsApp: cuando tarda demasiado en llegar el código, puede tratarse de un error al introducir el número o de una saturación en el servicio.

- No se actualiza la lista de contactos: debemos asegurarnos de que hemos guardado correctamente el número y de que ese contacto tiene instalada la aplicación.