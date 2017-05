5 cosas que tal vez no sabías que podías hacer con tu Smartphone

Si hasta hace unos años se decía que el mejor amigo del hombre era el perro, hoy podríamos decir que debido a que vivimos en la era de la comunicación, el verdadero aliado del hombre podría haber comenzado a ser el Smartphone. Sí, ese dispositivo que te acompaña a todas partes, desde el trabajo hasta al cuarto de baño.

La realidad es que no es extraño que esto haya ocurrido, ya que son aparatos que pueden ofrecernos una amplia variedad de prestaciones, ya no solo llamar o consultar nuestro correo y mensajes, sino entrar en nuestras redes sociales, realizar una videoconferencia, jugar a videojuegos, ver películas, escuchar música, hacer fotos y vídeos en 365º, y lo mejor es que aún hay mucho más, más aún si consigues un móvil de alta gama, como el que puedes conseguir con los cupones de descuentos en Smartphones de Descuentos Ideal.

Sin embargo, a pesar de que vivimos pegados a ellos, a veces no descubrimos todas las prestaciones que pueden ofrecernos, pero no te preocupes, ya que hemos hecho una pequeña selección de algunas cosas de las que son capaces y que tal vez hasta ahora no sabías. ¡Toma nota!

1. Leer 1.000 palabras en 1 minuto

Aunque lo normal es leer 220 palabras por minuto, existen aplicaciones como Spiritz con las que puedes aumentar la velocidad de lectura, llegando a leer más de 1.000 páginas en aproximadamente 10 horas. Si estás enganchado a los libros de ‘Juego de Tronos’, es una muy buena alternativa.

2. Controlar tu televisión y saber si el mando tiene pilas

Algunos dispositivos móviles incluyen en sus cámaras un sensor de luz infrarroja, lo que te puede ofrecer dos usos. Por un lado, te permitirá saber si al mando a distancia de tu televisor le quedan pilas, ya que si apuntas con el objetivo de la cámara a la bombilla que este posee, podrás averiguar si la luz infrarroja se enciende o no. Por otro lado, gracias a este sensor también podrás controlar cualquier televisor descargándote la aplicación IR Universal Remote, ¡se acabó lo de que otros sean los dueños del mando!

3. Hacer fotos con los auriculares

Si estás escuchando música tranquilamente y quieres capturar algún momento en una fotografía, no hace falta que lo hagas desde la propia cámara, ya que algunos auriculares y manos libres conectados por Bluetooth te permitirán tomar fotografías pulsando uno de los botones que estos incluyen. Dependerá de cada modelo, así que púlsalos hasta que des con la combinación correcta.

4. identificar sonidos y canciones

Sí, sabemos que existen aplicaciones como Shazam que pueden ofrecerte esta función, pero no es necesario que dispongas de ella, ya que Apple, Microsoft y Google también han creado herramientas para identificar canciones y sonidos, las cuales vienen ya integradas en sus respectivos asistentes virtuales, Google Now, Siri o Cortana. ¡Pruébalos!

5. Descubre el juego secreto

Es uno de los grandes secretos con los que cuentan los terminales de Android, pero ya no lo será para ti. Todas las versiones de Android incluyen un juego oculto conmemorativo de dicha versión, así que si quieres disfrutar del tuyo, ve a ‘Ajustes’, entra en ‘Sobre el teléfono’, y toca esta última opción varias veces hasta que el juego aparezca finalmente.