Multa para WhatsApp por compartir datos con Facebook

WhatsApp se coloca de nuevo en el foco de la polémica después de que la Autoridad Antimonopolios Italiana la haya multado con tres millones de euros por “inducir” a sus usuarios a compartir sus datos personales mediante Facebook, haciéndoles creer que de lo contario no podrían hacer uso del servicio de la ‘app’, tal y como recoge Financial Times.

No obstante, esta no sería la primera vez que Facebook y WhatsApp comparten datos, ya que previamente la Comisión Europea acusó a la red social de Mark Zuckerberg de aportar información engañosa durante la compra de WhatsApp al afirmar que no estaba en condiciones de asociar de manera fiable y automática las cuentas de usuarios de las dos plataformas.